Dia Mundial de la Menopausa: etapes, símptomes i consells per encarar una nova etapa

El concepte de la menopausa ha variat molt al llarg dels anys. Així doncs, mentre que al segle XIX es considerava una malaltia, actualment s’ha desenvolupat un canvi d’actitud i moltes dones hem passat a considerar-la una alliberació. La dona que es troba en aquesta etapa encara és jove i està en la plenitud de la vida.

La menopausa és un procés biològic natural i és el que marca el final dels cicles menstruals. Sol aparèixer entre els 40 i els 50 anys i es considera la seva arribada després d’un període de 12 mesos o més sense menstruació. Igualment, la menopausa consta de diferents etapes:

La perimenopausa o climateri: és l’etapa de transició de l’època fèrtil de la vida de la dona a la no fèrtil. En aquesta etapa la dona segueix menstruant però comencen a aparèixer alguns símptomes.

La postmenopausa: és el moment en què la dona s'adapta als canvis hormonals i això fa que cessin els símptomes característics de la menopausa, tot i que alguns podrien persistir.

És important tenir en compte que la menopausa afecta cada dona de forma diferent i que no indica un envelliment. Lluny de considerar-se un aspecte negatiu, és essencial convertir aquesta etapa en una oportunitat nova per cuidar-se i millorar el nostre estil de vida.

Així doncs, al tenir un caràcter individualitzat, cal saber que la menopausa s’acompanya d’un conjunt de símptomes i signes associats a la disminució d’estrògens i altres hormones.

És per aquest motiu que ens agradaria explicar les consultes més freqüents que ens pregunteu a la farmàcia comunitària:

Sufocacions i sudoracions. Es tracta d’uns dels símptomes més freqüents i que us incomoden més en aquesta etapa. I és que apareixen de manera imprevisible i sobtada afectant la vostra activitat diària i a la vostra vida quotidiana. Per a aquests casos recomanem l’ús de cimicífuga o isoflavones de soja, així com evitar la ingesta d’alcohol, els menjars picants i el consum de tabac.

Dificultat per dormir o insomni. Tot i que molta part de la població pateix d'insomni, les dones en l'etapa de la menopausa acostumen a presentar més dificultat per agafar el son o es desperten diverses vegades a la nit. Per això cal mantenir un horari fix d'anar-se'n al llit i de despertar-se, i també existeixen complements com la melatonina, la passiflora o la valeriana que ajuden a millorar la qualitat del son.

Canvis en l'estat d'ànim . És habitual que durant aquesta etapa s'experimentin canvis en l'estat d'ànim, ja que apareixen episodis d'irritabilitat, estrès, ansietat o depressió. En aquestes situacions és important recórrer a un professional sanitari que us pugui ajudar i assessorar correctament per a cadascun dels símptomes.

Sequedat vaginal. Es tracta d'un dels símptomes més freqüents i que provoca molta molèstia en les dones que la pateixen. Moltes vegades ve acompanyada d'altres símptomes com irritació, coïssor o picor de la zona. Per solucionar-ho existeixen al mercat diferents hidratants vulvars i vaginals amb àcid hialurònic.

Problemes sexuals. Tot i que resulta un tema molt tabú, és una de les majors preocupacions que teniu durant aquesta etapa i és que, a causa de la sequedat vaginal, es produeix una disminució de la sensibilitat que pot provocar la reducció de la libido o desig sexual, a més de l'aparició de dolor durant l'acte sexual. L'ús de lubricants i humectants vaginals està recomanat per millorar la qualitat de les relacions íntimes.

Incontinència urinària . Degut a la deterioració d'elasticitat dels teixits de la vagina i de la uretra, és molt freqüent experimentar una pèrdua involuntària d'orina, i això, pot provocar l'aparició d'infeccions urinàries amb major freqüència. Moltes vegades, es tracta d'un tema complicat de treure, però afecta a un gran percentatge de dones. En els casos d'incontinència, es recomana l'enfortiment del sòl pelvià amb la realització d'exercicis de Kegel o entrenaments d'abdominals hipopressius. Pel que fa a les infeccions urinàries lleus, des de la farmàcia comunitària comptem amb una gran varietat de teràpies fitoterapèutiques, probiòtics i assessorament en higiene íntima per tal de reduir les recidives i la progressió de la infecció.

Augment de pes . Moltes dones ens consulteu perquè us preocupa aquest augment de pes. I és que, durant la menopausa, el metabolisme es torna més lent, el greix s'acumula i existeix una reducció de la musculatura que es coneix com a sarcopènia. Tot això acaba provocant, habitualment, aquest increment del pes. Per això s'aconsella mantenir una dieta sana i equilibrada conjuntament amb la realització d'exercici físic.

Osteoporosi . Durant els primers anys de la menopausa s'acostuma a perdre densitat òssia amb un ritme ràpid i això provoca que augmenti el risc de fractures. Per aquests casos, és important aportar complements de calci i vitamina D des del principi de l'etapa del climateri, així com tenir una dieta equilibrada i visitar periòdicament el metge per tenir un major control.

Afinament del cabell i pell seca. En ocasions ens trobem amb la preocupació sobre l'increment en la caiguda i l'afinament del cabell, i és que és un dels signes de la menopausa. Conjuntament amb la pèrdua d'hidratació i elasticitat de la pell, que també és una de les consultes més freqüents. Existeixen diferents productes que ajuden a frenar la caiguda del cabell recuperant la seva força i grossor, així com productes cosmètics que aporten elasticitat i hidratació a la pell per recobrar la seva fermesa original. A la Farmàcia Adzet realitzem dermoanàlisi gratuïta, assessorament i seguiment personalitzat per tal de millorar l'aspecte de la pell i del cabell i així deixi de resultar una dificultat en el teu dia a dia.

La menopausa es manifesta en cada dona i en cada moment d’una manera diferent. És fonamental prendre’s aquesta nova etapa amb filosofia i optimisme, coneixent que existeixen alternatives que afavoreixen la pal·liació dels seus símptomes i que ens poden ajudar a recuperar el nostre ritme de vida. Sempre tenint en compte que l’alimentació, la nutrició i la pràctica d’exercici físic són aspectes bàsics del dia a dia de la dona en la menopausa.

