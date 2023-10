Igualada Solidària prepara dues xerrades sobre conflictes armats i a la seva resolució pacífica

Dins dels actes de l’Octubre Solidari l’entitat Igualada Solidària, amb el suport de l’Ajuntament, han impulsat dues xerrades sobre els conflictes bèl·lics i la seva resolució pacífica. Malauradament aquests dies la guerra, els atacs i els refugiats tornen a centrar el focus mediàtic que s’ha desplaçat d’Ucraïna cap a Israel i Palestina. Aquestes xerrades, però, volen recordar que al món hi ha molts altres conflictes bèl·lics dels quals no se’n fa ressò i que produeixen milers de víctimes i milers de persones desplaçades cada any.

Enmig d’aquesta dinàmica, l’educació per la pau és una eina clau per avançar cap a un món sense violències i, amb aquesta voluntat, Igualada Solidària i l’Ajuntament d’Igualada, organitzen aquestes xerrades/col·loquis a càrrec d’experts de la Fundació FundiPau, que promou la pau i la no violència.

Dijous 19 d‘octubre a les 19,30h a l’Espai Cívic Centre, el professor Albert Caramés, director de FundiPau, professor associat a la Universitat Blanquerna Ramon Llull i a la UOC i editor del blog AfricayeOrg, parlarà de Com són els conflictes armats actuals.

Caramés explicarà perquè els conflictes armats contemporanis no són com els que ens expliquen els llibres d’història, les noves formes de violència menys visibles o evidents. També exposarà com ha canviat la manera de fer-hi front, quines tipologies hi ha, quins actors hi solen intervenir i quines són les seves principals causes, el seu impacte i les conseqüències.

Aquesta xerrada tindrà continuïtat el proper 2 de novembre, a les 19,30 h a l’Espai Cívic Centre, amb la intervenció del professor Antoni Soler, ex-president de FundiPau, activista per la pau i la no-violència, amb una llarga trajectòria en entitats i associacions i autor de diferents articles i llibres sobre la cultura de lan pau.

Aquesta segona part, abordarà, des d’una perspectiva teòrica i pràctica, els principals mecanismes de resolució de conflictes. Així, es mirarà d’aplicar estratègies i eines que puguin ajudar a resoldre els conflictes quotidians, a més de veure com s’han resolt en els contextos de conflictivitat armada. La xerrada mostrarà com, la majoria de conflictes, per molt que es pensi el contrari, es resolen de forma pacífica.

Difondre la cultura de la pau i la no violència ajudarà a crear una societat crítica i exigent, amb més força per pressionar els governs i amb més arguments per poder transformar el món.