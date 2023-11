Detinguts tres menors i un jove per intent de robatori en botigues del Rec.0

Publicitat

La Policia Local d’Igualada ha informat que dissabte al vespre, conjuntament amb els Mossos, van ser detinguts tres menors d’edat per intentar robar peces de roba i productes valorats en més de 500€ d’una botiga del Rec.0 i per agredir als vigilants. Els policies van emportar-se els individuus detinguts per temptativa de robatori amb violència.

No va ser aquesta la única feina de la policia igualadina en el passat cap de setmana. Abans, al migdia i també en el marc del Rec.0, es van obrir diligències a un altre jove a qui es va sorprendre furtant productes en una botiga.

També van imposar altres sancions per una tinença de substàncies estupefaents, una altra per manca de respecte i consideració als agents, i una per orinar a la via pública.

En trànsit, es van posar sancions per no haver obtingut mai el permís, per pèrdua total de punts i en un altre cas per retirada judicial del permís.

