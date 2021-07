Detingut per col·locar 36 marcadors en portes de cases d’Igualada per robar-hi

Els Mossos d’Esquadra van detenir dimecres passat un home, de 42 anys, de nacionalitat albanesa i amb domicili desconegut, com a presumpte autor de 36 delictes de robatori amb força a interior de domicili, en grau de temptativa. Els fets es remunten al passat 19 de juny, al voltant de la 1.20 hores, quan la policia catalana va rebre una alerta per la presència sospitosa d’un individu al carrer Sant Cugat, del municipi d’Igualada, que observava contínuament les diferents cases d’aquesta zona. L’home hauria col·locat marcadors en portes per poder-hi robar més tard.

Ràpidament, unitats dels Mossos es van dirigir al lloc dels fets i, just en el carrer indicat cantonada amb Mestre Muntaner, van localitzar una persona que coincidia amb la descripció del sospitós. Després d’identificar-lo i escorcollar-lo, no se li va trobar cap indici de fets il·lícits.

Posteriorment, durant la inspecció de la zona, la unitat d’investigació va localitzar 36 cases que tenien marcadors a les portes i una d’elles presentava danys a la porta d’entrada. Aquestes cases es trobaven ubicades en el mateix carrer Sant Cugat i en carrers paral·lels com el carrer Capità Muntaner, Compte Borrell i Lacetània.

Segons gestions d’investigació, tots aquest marcadors els havien posat la mateixa tarda del 18 juny. El agents també van esbrinar que l’autor era l’home que havien identificat a la mateixa nit.

Davant d’aquests fets, es va emetre una ordre de recerca i detenció del presumpte autor, el qual va ser localitzat i detingut el 7 de juliol a Barcelona, per agents de la unitat d’investigació de les Corts.

El detingut, amb antecedents per fets similars en diferents ciutats d’Europa, va passar divendres a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Barcelona.

El lladre utilitzava el mètode dels marcadors per tal de seleccionar els domicilis on cometre els robatoris. Aquest sistema consisteix a col·locar un fil prim de cola i un trosset de plàstic o quelcom semblant, gairebé imperceptible, a la porta d’un domicili o garatge. El lladre torna unes hores o dies després i, si aquest fil de cola o el trosset de plàstic encara hi és, vol dir que la casa està buida, que ningú hi ha accedit i pot entrar amb la seguretat que no serà descobert pels propietaris.