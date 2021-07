L’hostalenc Ilias Akhomach, positiu per covid, no pot començar la pretemporada amb el Barça

El primer equip masculí del FC Barcelona començarà aquest dilluns la pretemporada. Entre els jugadors convocats, n’hi ha nou del primer equip i s’hi sumaran diversos jugadors del filial i del juvenil. Entre els jugadors que en principi estaven convocats per aquests primers entrenaments hi havia el jugador dels Hostalets de Pierola, Ilias Akhomach, de només 17 anys. Després de les proves mèdiques que s’han realitzat els jugadors durant el cap de setmana, però, Ilias ha donat positiu per coronavirus, així que haurà d’esperar per incorporar-se al grup i intentar convèncer a l’entrenador blaugrana, Ronald Koeman, que pot ser una bona opció per ajudar al primer equip del Barça.

Compartir