De molt joveneta m’hagués agradat ser fotoperiodista, reportera gràfica, però finalment la vida em va portar per altres camins i vaig estudiar Història de l’Art, posteriorment vaig fer magisteri i he treballat a diverses escoles i instituts dins i fora de la ciutat. Ara estic jubilada i, com que sempre he fet moltes coses i he tingut moltes inquietuds, no paro. Què representa la fotografia per a tu? Ara tinc més hores per ocupar el meu temps en allò que jo vull i una de les coses que m’interessen és expressar-me a través de la fotografia. La fotografia, per a mi, és una eina per conèixer el món i a mi mateixa. També és un punt de refugi i un punt des d’on jo puc plantejar-me preguntes. Quan faig una fotografia puc preguntar-me “per què he agafat aquesta imatge, què és el que m’interessa?” i a partir d’aquí puc desenvolupar…

