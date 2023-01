Consells per mantenir la seguretat del teu compte bancari

Primer és un missatge de text enviat al mòbil suposadament pel banc. Pocs segons després, els diners que tenia la víctima en els seus comptes desapareix. Es tracta d’un dels fraus bancaris més comuns del moment. Hi ha casos en els quals fins i tot rep una trucada telefònica fraudulenta i cau en el parany. Coneix com evitar convertir-te en una víctima més.

El món tecnològic ha batejat aquest tipus de delictes com phising (creació de pàgines web similars a les reals), smishing (enviament de missatges d’SMS falsificats) i vishing o trucades telefòniques per a obtenir informació confidencial. I els casos són cada vegada més. Així que convé tenir en compte una llista de consells per a protegir els comptes bancaris del frau.

Protegir-se d’un ciberatac és possible. Aquests són alguns dels consells per a aconseguir-ho:

No facilitar mai les claus secretes ni dades personals a través de cap canal. Les entitats financeres en cap cas sol·licitaran claus secretes, dades bancàries ni canvis de contrasenya per mitjà d’un missatge de text, trucada telefònica o enllaç. Per a canviar la contrasenya o actualitzar dades, el client sempre ha de fer-lo per mitjà de l’aplicació o la web de l’entitat.

Parar esment a les contrasenyes. És important tenir contrasenyes segures i diferents per a cada compte. Si un hacker roba la contrasenya del compte de correu electrònic, segurament intentarà utilitzar-la per a ingressar al compte d’Amazon, del banc, etc. Tenir tantes contrasenyes pot ser incòmode, però més desagradable serà descobrir que han buidat el compte amb tots els estalvis.

Mai punxar en l’enllaç o descarregar els arxius adjunts que es rebin per SMS. La millor opció és ignorar-los.

No realitzar tràmits bancaris des de dispositius públics.

Davant qualsevol dubte, és millor comunicar-se directament amb l’entitat. Els estafadors tractaran de coaccionar al client. Cal sospitar.