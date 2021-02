Com veuen els directors les escoles d’aquí 20 anys? – Col·legi Monalco

SUSANNA VICENTE

Nascuda a Barcelona, però filla d’Igualada.

Llicenciada en Pedagogia i Ciències de l’Educació.

Màster en Direcció i Organització escolar.

Fa 35 anys que em dedico a la docència. I porto 11 anys al càrrec de la Direcció del Col·legi Monalco.

Com t’imagines l’escola d’aquí a 20 anys?

Un model educatiu participatiu centrat en l’alumne, facilitador en la innovació i perseguint sempre l’excel·lència.

Formant persones competents, autònomes i crítiques.

Una escola on les noves tecnologies seran l’eina imprescindible per a l’aprenentatge.

Però mai s’ha de perdre l’essència de l’escola i sempre s’ha de seguir donant prioritat en formar persones amb valors, respectuoses i tolerants.

Si més no, això espero !