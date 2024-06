Cinquè aniversari de la Biblioteca l’Atzavara d’Òdena

La Biblioteca Municipal L’Atzavara celebra el seu 5è aniversari aquest any, des del 2019 fins al 2024, i per commemorar-ho s’ha organitzat una setmana plena d’activitats literàries, socials i culturals per a tota la població.

Des del dia 8 fins al 14 de juny, la biblioteca es convertirà en el centre d’una gran festa del poble i per al poble, amb actes pensats per a totes les edats i gustos, i amb la col·laboració de diverses associacions i persones del municipi.

La programació començarà el dissabte 8 de juny, a les 12.00 h, amb un tast i maridatge de vins a càrrec de l’Associació de Petits Viticultors de la Conca d’Òdena, amb aforament limitat i inscripció prèvia.

El dilluns 10 de juny, de 17.30 a 19.30 h, es durà a terme un taller familiar de manualitats titulat “Per molts anys biblioteca!” adreçat a infants majors de 4 anys i les seves famílies, on no cal inscripció prèvia. El dimarts 11 de juny a les 18.00 h, Mònica Torra oferirà l’espectacle “D’aquells boleros, aquests contes”, una combinació de cançons i narracions per a adults, que tampoc necessita inscripció.

El dimecres 12 de juny a les 18.00 h, la Companyia Homenots presentarà l’hora del conte “En Bum i el tresor pirata”, una actuació per a infants majors de 4 anys i les seves famílies, i seguidament es farà la festa de final de curs del passaport de contacontes infantil, amb berenar i ball amb els capgrossos d’Òdena, de l’Associació de Cultura Popular d’Òdena (ACPO).

El dijous 13 de juny a les 18.30 h, l’autor Gerard Quintana presentarà a la biblioteca el seu llibre La puresa de l’engany, publicat per l’editorial Columna, amb la participació de Josep Vicenç Mestre Nogué, doctor en Història.

El divendres 14 de juny a les 17.30 h, Tecnologia Creativa Tbkids oferirà el taller Bibliolab tecnològic “Gimcana STEAM” adreçat a infants de 4 a 7 anys, amb aforament limitat i inscripció prèvia. A més, del 3 al 13 de juny, es podrà visitar l’exposició fotogràfica “Arrels” de David Ribera, que recull imatges del procés de construcció de l’edifici del Centre Fraternal i Instructiu.

La Biblioteca L’Atzavara convida a tothom a participar en aquestes activitats per celebrar cinc anys de cultura, literatura i aprenentatge.