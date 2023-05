“Castellolí. Rajoles amb història”, de Montserrat Costa i Castelltort, una obra tan excepcional com necessària

A la passada diada de Sant Jordi, a la població anoienca de Castellolí, a l’entorn de la Casa de la Vila, amb una notable concurrència de públic i amb representació de l’Alcaldia, es va poder gaudir de la presentació d’una obra tan excepcional com necessària, “Castellolí. Rajoles amb història”, un llibre de la historiadora castellolinenca, Montserrat Costa i Castelltort. Es tracta d’una publicació que descobreix els orígens del nucli urbà d’aquest municipi a partir d’una precisa i exhaustiva recerca dels sobrenoms (noms i motius) inscrits en unes rajoles, expressament, ubicades -a mode de segell d’identitat familiar i/o d’ofici- a les façanes, just a tocar del portal, de les diferents cases del poble.

En aquest sentit, per a l’elaboració d’aquest treball de documentació, l’autora s’ha servit, d’una banda, de dues publicacions cabdals: “El terme i el castell de Castellolí a l’època moderna (segles XVI – XVIII)”, d’Assumpta Muset i Pons, i “El poble de Castellolí, una creació del final del segle XVIII”, de Xavier Jorba i Serra; un punt de partida per a unes puntuals indagacions participades amb els interessats: porta a porta i família a família, no sense recórrer a uns fiables documents privats i oficials (Registre Civil, Arxiu Municipal de Castellolí, etc.). El resultat, tot un historial de dades genealògiques, acompanyades de diferents referències a oficis, serveis, eines, maneres de fer i de viure d’un mon rural no tan llunyà; i, presentat des d’una doble proposta de lectura ràpida i simplificada fins a una de més pausada, amb textos complementaris sobre seqüencials episodis de la vida quotidiana d’aquest poble mil·lenari. Definitivament, l’obra, una autèntica compilació, escrita i completada amb unes certificades fotografies, és una mena d’inventari de la vida de 73 llars familiars, identificades a través 73 artístiques rajoles, corresponents respectivament al nucli urbà pròpiament dit, a més de les masies i les cases de pagès.

Enfilant l’agulla del perquè d’aquesta iniciativa personal i desinteressada de Montserrat Costa; van ser dues dones de Castellolí: la Roser Junyent i Muntané i la Mercè Mabras i Claramunt que, des de feia més de quatre dècades, havien ideat la creació estètica d’unes rajoles destinades, artística i gràficament, a donar veu i testimoni de la història de cada casa. Seguidament, van procedir a regalar-ne a familiars i amics, alhora que en seguien modelant de noves a demanda. El cap d’uns anys, un altre castellolinenc, Xavier Gili i Valls, va prosseguir amb aquest treball respectant a tothora la línia i l’estil de les seves creadores. De dies més recents, altres autors també han donat vida a aquest exercici aportant fins i tot noves tendències.

Al capdavall, només subratllar que d’aquest llibre, ideat per la pròpia autora i editat per l’Ajuntament de Castellolí, cada llar del poble en pot gaudir d’un exemplar.