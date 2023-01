Castellolí celebra aquest cap de setmana la Festa Major de Sant Vicenç

Castellolí es prepara per celebrar del 20 al 22 de gener la Festa Major de Sant Vicenç en honor al seu patró, amb activitats pensades per a totes les edats. Destaquen la 9a Nit de l’Esport i l’Escape Room familiar que es farà diumenge a l’Església Vella i que permetrà conèixer-ne la història.

Les festes arrencaran aquest divendres, 20 de gener, amb un dels plats forts d’aquestes festes: la 9a Nit de l’Esport, amb la participació de l’atleta Pol Makuri. L’acte tindrà lloc a les 20 h a La Brillante. Abans, a l’edifici de La Cooperativa s’ha programat un acapte de sang (de 16 a 20h).

L’endemà, dissabte 21 de gener, s’encetarà el dia amb una xocolatada a la plaça del poble a les 10 del matí. A les 12h, la canalla podrà gaudir de l’espectacle ‘Hopa-li’ a càrrec de Tot Circ, a la mateixa plaça. A la tarda també hi ha programats diversos actes, a les 6 es disputarà un partit de futbol sala de lliga entre la Penya Blaugrana de Castellolí i el Club Atlètic Fruitosenc a la Pista Poliesportiva; i a partir de les 19:30h els veïns i veïnes de Castellolí podran demostrar els seus coneixements culinaris amb el concurs de cuina, organitzat a La Brillante i que comptarà amb un lliurament de premis. Per participar-hi cal inscriure’s a l’Ajuntament. A continuació, tindrà lloc un sopar de degustació i a dos quarts de 12 de la nit hi ha programat un monòleg a càrrec de Txabi Franquesa.

L’últim dia de les festes dedicades a Sant Vicenç, patró de Castellolí, se celebrarà la trobada bianual que reuneix les persones més grans del poble com a forma d’homenatge i reconeixement. La jornada s’iniciarà a dos quarts de deu del matí amb les fotos de parelles a l’Església de Sant Vicenç i la Missa de Festa Major. En acabar, s’ha programat l’acte ‘Fem memòria’, que anirà acompanyat de pica-pica per a tots els assistents. Un altre acte previst per al diumenge 22 de gener, i que enguany és novetat, és l’escape room familiar que permetrà als participants descobrir la història de l’Església Vella. Les inscripcions són per equips d’un màxim de 5 persones i es poden fer fins el dijous al 19 de gener a les 18h a l’Ajuntament. A les 6 de la tarda, es representarà l’obra de teatre ‘Sota Sola’, de la companyia K-Teatre a La Brillante.

El regidor d’Esport i Festes de Castellolí, David Arana, explica que “les festes compten amb activitats per a tots els públics, des dels més petits a la gent més gran del poble”. A més Arana, també ha destacat que enguany “s’inaugura un nou espai, hi ha activitats que se celebraran a la plaça del poble, aprofitant la conversió en zona de vianants de l’Avinguda Unió”.

Degut a l’èxit que va tenir aquesta activitat en les darreres edicions, aquest any també es farà l’activitat ‘Engalana el teu balcó!’. L’Ajuntament fa una crida als castellolinencs i castellolinenques que tornin a engalanar el balcó o la finestra de les seves llars. El consistori lliurarà un present a tots els participants. Cal fer inscripció prèvia a l’Ajuntament o a través de l’App de Castellolí.

L’alcalde de Castellolí, Joan Serra, anima a tots els veïns i veïnes “a participar de la nostra Festa Major d’hivern”. Serra destaca que les festes de Sant Vicenç “són molt emotives per Castellolí perquè són unes festes on fem una mirada al passat i recuperem la història a través de l’experiència de la nostra gent més estimada, la gent gran”.