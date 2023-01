El vent s’està fent notar a l’Anoia des de dilluns. Segons dades de l’Observatori Pujalt s’han assolit ratxes de vent de fins a 90 km/h a Montbui o més de 80 km/H a Vallbona d’Anoia, La Llacuna i Veciana.

L’episodi de vent, però, encara no s’ha acabat. Protecció Civil ha establert “perill molt alt” a causa del vent des d’aquest dijous a les 6 de la tarda i fins demà divendres a les 6 del matí al conjunt de la comarca.

És per això que des de Protecció Civil s’ha remarcat que abans que s’iniciï l’episodi de vent, s’han de retirar tots aquells objectes susceptibles de caure a la via pública des de balcons, terrasses, terrats, i altres elements elevats, així com assegurar aquells que no es puguin retirar. En aquest sentit, ha recomanat treure les decoracions nadalenques que encara no s’hagin retirat d’aquests llocs.

En el moment que el vent sigui intens, cal evitar situar-se en punts que poden dur un risc associat, com zones arbrades, pel perill que caigui una branca, al costat o recer de murs que no siguin estables i apartats de qualsevol element inestable o que pugui caure per la força del vent. També cal ser molt prudent en la conducció i seguir els consells del Servei Català de Trànsit.

A més, es demana extremar les precaucions en les activitats a l’exterior, especialment en zones de muntanya o més exposades. Protecció Civil ha fet arribar aquestes indicacions als diferents municipis afectats perquè adoptin les mesures necessàries als seus territoris.

Avís per fred

Protecció Civil manté l’Avís de risc per fred, en base a les previsions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya.

Així doncs, es demana extremar les precaucions especialment en els desplaçaments en vehicle i a peu (plaques de gel) i fer cas dels consells i informació del Servei Català de Trànsit i pel que fa a gent gran, nens i persones amb malalties respiratòries, ja que són els més vulnerables a les baixes temperatures. En les hores en que el fred sigui més intens, han d’evitar sortir al carrer. Es demana als familiars i amics de persones grans que viuen soles que les visitin o hi parlin per telèfon per comprovar que es troben bé.

També cal estar atents a les possibles incidències per mala combustió de calefaccions, estufes o xemeneies per evitar intoxicacions i ventilar cada dia els habitatges i no tapar les reixetes de ventilació per garantir l’entrada d’oxigen. També cal vigilar la congelació de canonades allà on baixin més les temperatures en zones aïllades i urbanitzacions.