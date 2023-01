Igualada augmentarà les parcel·les d’horts urbans del Rec

L’Ajuntament d’Igualada ampliarà l’actual zona dels horts urbans amb dos nous terrenys situats al barri del Rec a tocar del riu Anoia amb la finalitat de sumar superfície destinada a l’horta urbana i per tant, al correu de productes destinats exclusivament a l’autoconsum dels usuaris. Concretament, els nous terrenys tenen una superfície de 2.328,60 metres quadrats, dels quals sortiran 40 noves parcel·les de 50 m2 cada una. Els treballs d’ampliació i adequació començaran durant el primer semestre de l’any 2023.

Actualment, hi ha 37 horts urbans i amb la nova adquisició es passarà a disposar 77 horts. Tots els horts estan ocupats i s’espera que els nous també s’adjudiquin ràpidament, ja que hi ha una llista d’espera de ciutadans interessats a treballar aquests camps.

Des de la seva posada en marxa, el gener de 2015, l’Ajuntament hi ha anat invertint en diferents millores i hi realitza diferents tasques de manteniment com l’aportació de fems ecològics dos cops l’any i la llaurada de les parcel·les amb motocultor. Els usuaris són associacions, particulars i 4 horts els gestiona el propi ajuntament on es cultiven aliments destinats al Banc de Queviures. Concretament, en aquests horts es va recollir el primer any, el 2017 un total de 370 kg, el 2018 van ser 1.104 kg, el 2019 va recollir 802 kg, el 2020 no hi ha va haver collita per la pandèmia, el 2021 es van recollir 585 kg i l’any passat van ser 571 kg.

El sistema de conreu és respectuós amb el medi ambient i l’entorn. El reg es fa mitjançant aigua freàtica que es porta per una canalització soterrània ja existent.

Aquests horts urbans són espais de cultiu a petita escala dins la ciutat i tenen com a objectiu, entre altres, afavorir el desenvolupament de valors ambientals, la recuperació d’espais verds amb l’horta com a protagonista, la promoció de l’alimentació saludable, el foment de la socialització, la creació de xarxes de relacions socials o la pràctica de l’activitat física regular, incrementant l’autonomia personal i l’autoestima.

Així ho ha anunciat l’alcalde, Marc Castells, que ha explicat que “amb la pujada de preus dels aliments és una bona iniciativa per compensar i qui vulgui gaudir de l’horticultura i tenir pel seu autoconsum verdures de temporada, val la pena”. Castells també ha manifestat que “els horts s’emmarquen clarament dins el projecte de transformació i millores del barri del Rec i si ho lliguem amb la finalització de les obres d’enllaç de la Ronda Sud, la Via Blava que l’1 de febrer inicia les obres, la recuperació paisatgística de la llera del riu Anoia que ja s’està treballant i els 3 milions d’inversió que van arribar pel Rec dels Fons Next Generation, aquests nous espais verds, aquests horts, es complementen molt bé amb la transformació paisatgística del Rec”

Qualsevol ciutadà major de 18 anys o associació pot optar a gestionar una parcel·la durant quatre anys, seguint sempre un model d’agricultura ecològica. A més de la parcel·la, els hortolans disposen d’espai per guardar les eines, taquilles individuals, lavabos, dutxes i una pèrgola amb bancs i taules adequat com a zona de descans i de reunió. Les persones interessades a disposar del dret d’explotació d’aquests horts han d’adreçar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d’Igualada.