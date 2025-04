Jordi Cuadras intervé a Sevilla en el Fòrum Mundial de Desenvolupament Econòmic Local

El president de la Confederació Espanyola de Fons de Cooperació i Solidaritat (CONFOCOS) i cap de l’oposició de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Cuadras, ha participat al 6è Fòrum Mundial de Desenvolupament Econòmic Local on ha intervingut en nom dels ajuntaments d’Espanya que fan polítiques de cooperació internacional.

Cuadras ha participat a la ponència dedicada a les polítiques de cooperació que fan els diversos agents públics de cooperació descentralitzada, és a dir , les comunitats autònomes i els ajuntaments. Ha posat èmfasi en la necessitat de fer polítiques de cooperació per fer front als discursos d’odi i per aconseguir la justícia global, a més d’ajudar a prevenir els efectes del canvi climàtic, les guerres i les migracions forçades. Jordi Cuadras ha explicat que “els nostres projectes de cooperació van dirigits les persones que viuen enormes desigualtats, a les persones que viuen cruents conflictes bèl·lics i a les persones que pateixen les conseqüències del canvi climàtic.

Tot això vol dir, en molts casos, no viure millor o viure pitjor, sinó que ens aboca al dilema de viure o morir. I ho fem des de la proximitat que caracteritza el municipalisme. La política municipal és la política empàtica, la política propera i moltes vegades també la més resolutiva. Amb els valors de la política local és com actuem, no ho sabríem fer d’una altra manera tot fent realitat allò tant famós del “Glocal”: actuar en global pensant en local o actuar en local pensant en global, tan se val l’ordre”.

Cuadras ha destacat que “ens trobem en un moment crític, molt crític, a nivell mundial. Un moment on l’onada ultra està guanyant terreny a través d’eleccions democràtiques, un moment on es torna a utilitzar l’immigrant com a boc expiatori, i ja sabem que això no ha acabat mai bé en la història de la humanitat, un moment on estan en crisi els organismes multilaterals creats després de la Segona Guerra Mundial per garantir un diàleg i punt de trobada entre països, i un moment on els lligams econòmics han ajudat o han estat claus per garantir la pau entre nacions, ara s’estan desfent a marxes forçades amb una política d’escalada d’aranzels on hi perdrem tots”. El Fòrum Mundial de Desenvolupament Econòmic Local s’ha celebrat a Sevilla i ha comptat, també, amb la presència de la vicepresidenta del Govern d’Espanya María Jesús Montero i de representants d’altres institucions.