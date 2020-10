Calaf es suma a la campanya ‘Barris antics. Compra i guanya’

Durant tot el mes d’octubre, prop de 2.000 botigues dels 31 municipis organitzadors de la campanya Compra i Guanya participaran en la que serà ja la seva desena edició i que confirma el creixement progressiu i la consolidació d’aquesta iniciativa. Una fita que ha estat possible gràcies al treball conjunt dels Ajuntaments organitzadors i a la confiança dels comerciants, veïns i associacions de comerciants amb el suport de les quatre Diputacions.

Aquesta desena edició tindrà un caràcter especial per la conjuntura actual marcada per la pandèmia, però mantindrà intactes els seus quatre objectius: dinamitzar el comerç de proximitat, promoure turísticament els territoris organitzadors, premiar als compradors i agrair la participació dels comerciants. Per això, la campanya s’ha adaptat a les circumstàncies excepcionals i es trasllada a aquest mes d’octubre, entre la campanya d’estiu i la de Nadal; amplia el seu àmbit a tot el municipi i no tan sols es fa als nuclis antics com en les edicions anteriors, i passa a anomenar-se Compra i Guanya. A Calaf s’hi han adherit quarta-cinc comerços superant amb èxit les edicions d’altres anys.

El dissabte 31 d’octubre a les 12h, coincidint amb el mercat de Calaf, tindrà lloc el sorteig de les 32 experiències que han ofert cadascun dels municipis i que tenen un valor de 2.859€. Així doncs, entre tots els membres de la Xarxa es repartiran més de 91.400€ en 992 experiències per a dues persones que fins al juny de 2021, viuran i gaudiran de la cultura, la gastronomia i el patrimoni dels 31 municipis organitzadors, sempre amb les màximes garanties de prevenció del contagi de la Covid-19. A més, per premiar la participació i col·laboració de tots els establiments adherits, també es sortejarà un premi destinat als comerciants per municipi.