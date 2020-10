Igualada Comerç vol motivar als joves perquè s’encaminin al sector

Igualada Comerç ha engegat un ambiciós projecte encaminat a incloure l’ofici de botiguer dintre de les opcions de sortida professional pels joves. S’ha detectat que hi ha molts sectors i professions que fan accions per motivar i donar a conèixer les seves opcions i pel que fa al comerç es troba a faltar.

Com a referents del comerç, l’entitat vol promoure l’esperit emprenedor dels joves i que vegin el comerç com una opció de sortida professional. Per això s’està treballant en un material didàctic, informatiu i amb activitats dirigides a les escoles, instituts i centres de formació. La idea és incidir tant en les edats inicials com els més grans, en diferents accions.

Es vol que “De gran vull ser comerciant – Objectiu Botiguer”, pugui establir-se com a projecte educatiu i aconseguir motivar als joves per encaminar-se cap aquesta professió. Poder promocionar aquest ofici a les aules i en les diferents iniciatives que es fan per donar a conèixer les opcions que tenen els joves per encaminar els seus estudis i els seus futurs.

La proposta compta amb el suport i l’aval de l’ajuntament d’Igualada i la Generalitat de Catalunya, que a més està aconseguint propostes amb sinergies en altres projectes que es duen a terme en cicles formatius fora d’Igualada.

L’objectiu és el de reforçar el prestigi de l’ofici de comerç. Darrerament s’ha donat a conèixer el projecte entre els associats d’Igualada Comerç per tal d’implicar-los a què facin aportacions d’idees, missatges, conceptes i propostes.