Aquest Nadal, fes de cada paraula un motiu per a celebrar, regalant subscripcions a La Veu de l’Anoia

Publicitat

Arriba Nadal i La Veu de l’Anoia ho vol celebrar oferint l’oportunitat de regalar a qui més estimes informació de qualitat, descomptes, oci, cultura, entreteniment i molt més amb un sol regal: una subscripció a La Veu de l’Anoia.

Qui regala un diari està fent un regal per a tota la vida.

Regalar subscripció

Regalar una subscripció de La Veu de l’Anoia, significa regalar avantatges. Tot subscriptor/a tindrà descomptes en oci, sortejos exclusius i promocions de diferents comerços i serveis de la comarca; així com butlletins informatius, descomptes i promocions. També podrà tenir entrades més econòmiques al cinema, museus, la Mostra, el teatre… I com no podia faltar, cada divendres rebrà el diari de La Veu de l’Anoia per estar informat de tot.

La Veu de l’Anoia, el periòdic líder de la comarca que vol ser la veu de tots i per a tots, amb voluntat de fer un periodisme de qualitat, amb seriositat i independència. No només volem donar informació d’allò que passa, sinó intentar esbrinar per què passa, oferint un ventall d’opinions, fonamentades i plurals, per tal que puguis consolidar la teva.

Aquest any La Veu de l’Anoia t’ajuda a fer un regal perfecte. Diuen que qui regala un diari està fent un regal per a tota la vida. En aquestes festes tan assenyalades regala una subscripció amb tota la il·lusió i estima del món a aquella persona que és tan important per a tu.

Consulta totes les ofertes i preus especials a la nostra botiga:

Fes-te Subscriptor/a

Compartir