Arriba el Parc de Nadal d’Òdena de d’avui i fins divendres

Òdena acull un any més el Parc de Nadal al Pavelló Mestre Vila Vell per tal de gaudir de tres dies d’activitats de lleure infantil per a infants de 0 a 16 anys.

Enguany el Parc de Nadal estarà obert els dies 27,28 i 29 de desembre de 2023, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.

Entre les activitats, s’oferirà inflables, tallers, brau mecànic, scalextric, voleibol, maquillatge, jocs de fusta, ludoteca, llit elàstic, grans jocs populars, scaperoom, tirolina i molt més. A més, les persones participants podran gaudir de la visita de personatges, d’un taller especial de batucada, de tirolina en diagonal, escape room totes les tardes, i el dijous 28 hi haurà una activitat de paintball i el divendres 29, un torneig de voleibol al matí.

Les entrades tenen un cost de 3 euros, per a tot el dia, i es compren a la mateixa taquilla del Parc de Nadal. No s’accepta pagament amb targeta. Les entrades només caldrà que les paguin els usuaris de 3 a 14 anys, la resta de públic acompanyant no haurà de comprar entrada.

El Parc de Nadal és possible gràcies a la col·laboració del Consell Comarcal de l’Anoia, Anigami Experiències, la comissió jove Gargantua Odenenca, La Gran Pagesada, i està organitzada per Anima’ns i l’Ajuntament d’Òdena.

