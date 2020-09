Aquest dimecres, preestrena de “La mort de Guillem” a Igualada

Aquest dimecres 30 de setembre a les 20:30h al Teatre Municipal l’Ateneu tindrà lloc la preestrena a Igualada de la pel·lícula ‘La mort de Guillem’, film que narra l’assassinat del jove antifeixista Guillem Agulló, el dol de la família i la lluita per reivindicar-ne la memòria.

‘La mort de Guillem’ és l’acció principal de la iniciativa #LaLluitaContinua, una campanya d’impacte social i polític que pren com a punt de partida la figura de Guillem Agulló Salvador; i que ha estat finançada gràcies a una multitudinària acció de micromecenatge, inèdit fins a la data al nostre país, que ha aconseguit que més de 2.500 associacions, partits, entitats i particulars aportessin 135.000€ a la realització de les activitats. Entre elles, el Casal Popular d’Igualada, el Foment, que ara ofereix la preestrena de la pel·lícula a Igualada de manera gratuïta.

La mort de Guillem

Guillem Agulló i Salvador va ser assassinat d’una punyalada al cor per un grup de neonazis l’11 d’abril de 1993. Destrossats, els seus pares, Guillem i Carme, lluitaran perquè no es manipuli la mort del seu fill, i no sigui considerada fruit d’una simple baralla entre bandes. El camí, ple d’obstacles, amenaces i d’una guerra bruta mediàtica, estarà a punt de destrossar la família, que haurà d’aprendre a viure el dol per la mort d’un fill mentre lluita per la seva memòria, que mica en mica es converteix en el símbol d’una causa que ells mai haguessin pensat encapçalar.

Dirigida per Carlos Marqués-Marcet, i produïda per Lastor Media, SUICAfilms i Som*Batabat Produccions, en coproducció amb TV3 i À Punt Media, se’n va fer la preestrena a València el passat 10 de setembre, després de passar pel Festival de Cinema de Màlaga. Aquesta tardor arribarà a la majoria de sales de cinema del país i s’estrenarà oficialment de manera simultània a TV3, À Punt i IB3.