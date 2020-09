Espanya sap que Catalunya serà un país independent, amb el reconeixement polític dels organismes internacionals. El dia que unes eleccions catalanes donin més de la meitat dels vots a les candidatures independentistes, això ja no hi haurà qui ho aturi, tot i que la pandèmia ho retardarà una mica. Un 48 per cent dels catalans va votar opcions independentistes en les últimes eleccions catalanes convocades el desembre del 2017, no pel president català com diu la llei sinó per les autoritats colonials espanyoles mitjançant l’article 155, cosa que encara fa més meritori aquell resultat. I amb una participació rècord, per cert. Tot indica que a les pròximes eleccions el suport a la independència superarà amb facilitat el llistó del cinquanta per cent dels vots emesos, i llavors ja no hi haurà argument democràtic per defensar la dependència catalana d’Espanya, i els esdeveniments es precipitaran.

Però abans que això passi Espanya seguirà fent la feina bruta “patriòtica” en contra de Catalunya. Espanya intenta convertir Catalunya en un solar, i d’aquí s’originen els moviments recents de les entitats financeres, i les pressions discretes per fer tancar fàbriques i empreses catalanes. Espanya vol destruir l’economia catalana, potser calculant que com més destrueixi el teixit productiu català alguns independentistes deixaran de ser-ho. Però això difícilment passarà, perquè la destrucció del país perjudica independentistes i unionistes en la mateixa mesura, i aquests últims acabaran obrint els ulls a la realitat. S’adonaran que el millor negoci que poden fer és protegir el país on viuen, Catalunya. Espanya utilitzarà tots els recursos en contra de Catalunya, però hi haurà una cosa que ja no podrà fer més, i és seguir imposant el discurs de la por.

Mentrestant, ens hem de preparar per anar veient més episodis de guerra bruta en contra de Catalunya. Seguirem assistint al patrocini espanyol d’episodis contraris als interessos dels catalans. Espanya busca convertir Catalunya en un solar abans que es constitueixi com a país independent. És la típica mirada curta a la qual Espanya ens té acostumats des de sempre. L’anticatalanisme malaltís d’Espanya perjudica en la mateixa mesura a independentistes i unionistes, i d’això cada dia més gent n’és conscient. Per poc que un cregui en un futur millor, sap que quan tota aquesta guerra bruta s’acabi Catalunya començarà a recuperar-se amb rapidesa, i en pocs anys serem al lloc que ens pertoca en el concert internacional. L’esforç haurà valgut la pena.