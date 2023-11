Alguns municipis de l’Anoia aplicaran la taxa justa d’escombraries a partir del 2024

Publicitat

El Consell Comarcal de l’Anoia ha dissenyat una taxa de residus justa en els municipis en els quals es presta el servei porta a porta, desenvolupada després de fer estudis tècnics i econòmics. D’entre els municipis amb servei porta a porta, els primers a implantar la taxa justa, dissenyada i desenvolupada pel Consell i els propis ajuntaments, seran Carme, Castellolí, Jorba i Sant Martí de Tous, aquest any 2024.

El sistema porta a porta permet la identificació de la generació i la gestió de residus de l’usuari i facilita la implantació de taxes com aquesta, que busca una major justícia social i ambiental, bonificant aquells usuaris que gestionen correctament els seus residus i en redueixen la generació. De la mateixa manera, el porta a porta permet gravar la generació d’aquelles fraccions més perjudicials per al medi ambient o més difícils de reciclar i bonificar la correcta separació de les fraccions orgàniques de residus.

Adaptació a la nova llei de residus

L’ens comarcal ha dissenyat aquesta nova taxa arran de l’aprovació de la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular que estableix que en el termini de tres anys caldrà aplicar una taxa específica, diferenciada i no deficitària, que permeti implantar sistemes de pagament per generació i que reflecteixi el cost real de les operacions de recollida, transport i tractament dels residus. Així, en aquest termini, les taxes d’escombraries hauran de cobrir la totalitat dels costos del servei. Atès que actualment a la majoria de municipis no es cobreix el preu, l’aplicació d’aquesta llei pot suposar increments en la taxa. A més, la llei estableix que els usuaris hauran de pagar de manera diferenciada en funció de la generació i gestió dels seus residus, a diferència de les taxes d’escombraries actuals de tarifa única.

La nova llei també inclou novetats com les restriccions dels plàstics d’un sòl ús, amb mesures com l’obligació de cobrar un preu -i diferenciar-ho en el tiquet de venda- pels productes de plàstic com gots de beguda o recipients de menjar per emportar, entre d’altres o la prohibició de venda de productes de plàstic d’un sol ús com plats, coberts, canyes, bastonets higiènics, etc; mesures de prevenció de residus com la disponibilitat d’aigua potable no envasada gratuïta en espais públics, dependències de l’administració pública i establiments d’hostaleria i restauració o la prohibició d’eliminació mitjançant abocador dels excedents no venuts de determinats productes: aliments, etc. També hi ha novetats sobre la producció, possessió i gestió de residus, que afecten a les obligacions dels productors i gestors de residus.

