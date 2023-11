L’Igualada Femení HCP es classifica per a les semifinals de la Lliga Catalana

Publicitat

L’Igualada Femení Grupo Guzman s’ha classificat com a líder del grup “2” a la final a quatre de la Lliga Catalana. L’equip tanca la fase de grups de forma immillorable, havent guanyat els dos partits disputats contra el CP Vila-sana (3-2) i el Solideo PHC Sant Cugat (0-1). La fase final de la competició es disputarà els dies 9 i 10 de desembre a Castellar del Vallès amb un format de semifinals (dissabte) i final (diumenge).

El primer partit de la fase de grups era tot un repte. L’equip de l’Anoia s’enfrontava a l’actual líder de la màxima categoria de l’hoquei patins, l’Ok Liga Iberdrola. Un conjunt que arribava amb set victòries i una sola derrota a la fase regular. El doblet de la Maura Santó i el gol de penal de la Carla Claramunt van ser suficients per aconseguir la victòria per 3-2 en una clara mostra de confiança i qualitat.

El segon i últim partit de la fase de grups es va disputar a Sant Cugat, una pista de parquet i més gran de l’habitual convertint-la en una de les més complicades de la categoria. Un únic gol de la Gina Balcells al minut 12′ de la primera part va donar la victòria per la mínima a l’Igualada Femení Grupo Guzman. Un partit que exemplifica la bona situació defensiva actual de l’equip que aconsegueix deixar la porteria a zero per primer cop en aquesta temporada. Amb aquesta victòria l’equip de Jordi Mier es convertia en el primer semifinalista del campionat, assolint el lideratge del grup de forma matemàtica.

Les bones sensacions de l’Igualada Femení a la Lliga Catalana arriben en un moment clau per l’equip. Amb la màxima categoria de l’hoquei patins espanyol aturada per l’Europeu de seleccions, el conjunt té una gran oportunitat per refer-se. El bon estat de l’equip a la Lliga Catalana retorna la il·lusió després d’un començament de temporada complicat. En vuit jornades el grup només suma una victòria i un empat, a més de portar quatre partits sense veure porta a la fase regular.

