‘Adéu, Jane!’, la història sobre la pèrdua d’un pit, arriba al Teatre de l’Aurora

Aquest cap de setmana arriba al Teatre de l’Aurora, un espectacle que es basa en la història real de Clara Moraleda i que arriba avalada per l’èxit durant dues temporades a El Maldà, el mes de novembre de 2022 i la seva reposició el mes de juny.

Adéu, Jane! és un espectacle que tracta de la pèrdua d’un pit en una noia adolescent. Es basa en l’experiència personal de la mateixa actriu i dramaturga, una història que vol compartir per ajudar a altres noies a no viure-ho en secret. Un espectacle valent i alliberador escrit per Clara Moraleda, que també ha dirigit conjuntament amb Juanjo Marín.

Adéu, Jane! porta a escena un tema delicat però que, com amb tots els tabús socials, cal començar a parlar-ne. L’espectacle vol ser un espai de reflexió sobre la pressió estètica i els cànons de bellesa posant l’accent en la importància de l’estima pròpia i l’acceptació del cos. Els pits, per a les dones, són una part del cos molt important per diversos motius i la pressió social les obliga a viure un imaginari de cossos poc realistes, bombardejades amb imatges que els diuen com haurien de ser.

Es tracta, doncs, d’un homenatge a tots els pits amb un to vitalista i crític en què el públic es posarà en la pell d’una noia de 17 anys a qui l’extirpen un pit. Les actrius Laura Dorca, Clara Moraleda i Joana Roselló interpretaran la protagonista i els seus alter ego durant les ressonàncies magnètiques.

Adéu, Jane! ha rebut el Premi Xarxa Alcover i el Premi al Millor Espectacle per a Joves de la Mostra d’Igualada.

Les funcions d’Adéu, Jane! tindran lloc el divendres 19 i dissabte 20 de gener a les 20 h i diumenge 21 de gener a les 19 h.

Els 10 espectacles de la programació

El Teatre de l’Aurora ofereix una programació variada i per a tots els gustos en aquest tram de la temporada que va de gener a maig. Després d’aquest Adéu, Jane!, la programació continuarà amb Un tal Quixot (2, 3 i 4 de febrer) és una obra de clown contemporani de Marcel Tomàs que parteix de l’obra magna de Cervantes per parlar del valor de l’amistat. La programació segueix amb Aquell carrer (16, 17 i 18 de febrer) de la companyia mallorquina Produccions de Ferro. El text de Toni Gomila ens farà viatjar al Manacor del segle passat a partir de testimonis reals.

La programació continua el mes de març amb Sí Sí Sí (1, 2 i 3 de març), una obra sobre el desig i el consentiment protagonitzada per Ann Perelló i dirigida per Joan Arqué. Es tracta d’un nova producció del Teatre de l’Aurora que s’ha dut a terme en col·laboració amb el Teatre Principal de Palma.

Marta Pérez (T de Teatre) i Arnau Puig protagonitzaran l’esbojarrada comèdia El collar de la reina (15, 16 i 17 de març), que narra un robatori que es va convertir en l’espurna que va provocar l’esclat de la Revolució Francesa. Les Antonietes presentaran el seu adeu dels escenaris amb Kiss Me Love (23 i 24 de març), un cant a la música i a l’humor, amb la presència de l’actor Pep Ferrer. El 6 d’abril, Pepe Zapata presenta el monòleg L’enterrador, un homenatge a les víctimes de la Guerra Civil.

Per tancar la temporada, el mes de maig dos pallassos fracassats encarnats per Jordi Bonacholocha i Adrian Grösser arribaran al Igualada amb Pazzo (3, 4 i 5 de maig) per parlar-nos de lligams familiars i el relleu generacional. La programació acaba amb quatre dies de funcions de Més que un club (9, 10, 11 i 12 de maig), un monòleg interpretat per l’igualadí Joan Valentí que fa un repàs de la història de Catalunya a través de la història del Barça.

Abonaments ja a la venda

Ja estan disponibles els abonaments per a la Programació Gener/Maig 2024, que ofereix 3 espectacles per 36 euros amb un 33% de descompte. A més, pel fet d’adquirir aquest abonament també es podrà gaudir d’un descompte del 33% (de 6 €) per a la resta d’espectacles de la programació. Venda d’abonaments fins al 6 d’abril a www.teatreaurora.cat o bé trucant al 93 805 00 75 (només dies laborables).

