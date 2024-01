Últims dies per presentar la sol·licitud per gestionar el bar-restaurant de La Tossa

Publicitat

Fins al pròxim 25 de gener es poden presentar sol·licituds per optar a la concessió administrativa per a l’ús i explotació del bar-restaurant del refugi de La Tossa de Montbui, que licita el Consorci La Tossa de Montbui (ens format per la Fundació La Tossa i per l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui).

Aquesta concessió, que s’atorgarà per un termini màxim de cinc anys (amb dos més prorrogables si s’escau), inclourà un petit cànon econòmic que haurà de satisfer mensualment l’adjudicatari.

En el plec de clàusules també s’estableix que l’empresa adjudicatària haurà de prestar el servei de restaurant cada mes de l’any, de divendres a diumenge com a mínim, i garantint el servei d’esmorzars, dinars i sopars els divendres i dissabtes i també el d’esmorzars i dinars, com a mínim, els diumenges. Val a dir que l’adjudicatari haurà d’encarregar-se també del servei de neteja del refugi-restaurant, d’acord amb el que s’estableix en l’esmentat plec.

Les persones/empreses interessades poden rebre més informació sobre les condicions de la licitació, termini i requisits, trucant a l’Ajuntament (93 803 47 35). El plec es pot consultar a https://tuit.cat/8k1c8

