Novetats en les ajudes en la compra d’habitatges

Recentment, el Govern central ha aprovat els avals de l’ICO per facilitar la compra d’habitatge habitual a joves menors de 35 anys i a famílies amb menors a càrrec. Aquest aval permetrà que les entitats financeres puguin concedir hipoteques del 100% de l’import de la compravenda, quan es compleixin els requisits necessaris de límit de renda. D’aquesta manera, persones amb pocs estalvis, però amb salaris suficients, poden accedir a la compra d’un habitatge aportant només les despeses de la compravenda.

En el nostre dia a dia ens trobem amb casos on, per exemple, una parella podria pagar una hipoteca de 700 o 800 euros mensuals, ja que és l’import aproximat que estan pagant ara mateix de lloguer, però pel fet de no tenir gaire estalvis, no poden accedir a la compra d’un habitatge.

En un escenari com l’actual, amb rendes de lloguer elevades que sovint són superiors a les quotes hipotecàries, comprar un habitatge pot ser una forma d’estalviar, ja que part de la quota d’hipoteca són interessos i part és devolució de capital /estalvi.

Els tipus d’interès de les hipoteques, tot i que han patit una forta pujada i molt accelerada, encara són prou baixos per obtenir quotes hipotecàries atractives. Això ve acompanyat d’una guerra de preus entre bancs i hipoteques a tipus fix a 30 anys.

El Govern preveu que aquesta mesura pugui facilitar l’accés a l’habitatge a unes 50.000 persones, moltes de les quals canviaran un lloguer per un immoble en propietat. Tot i que la quantitat de beneficiaris no és molt gran, i no tindrà un gran impacte en resoldre el problema de l’habitatge, crec que qualsevol iniciativa que permeti estar una mica millor és molt benvinguda.

El meu consell és que, si esteu de lloguer i heu pensat a comprar un habitatge, feu números primer. Així sabreu quina quota hipotecària podeu assumir i quin és el preu màxim que podeu pagar. La seguretat en l’obtenció del finançament us permetrà negociar millor les condicions de compra.

Per acabar, hi ha un detall interessant a la normativa. Si l’habitatge disposa d’una qualificació energètica D o superior, l’aval es pot ampliar al 25%. Ens hem d’anar acostumant, i cada cop ho veurem més, que la normativa incentivarà l’eficiència energètica dels habitatges, i que les inversions que fem en aquest sentit sempre valdran la pena. 

