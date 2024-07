Vallbona inverteix 35.000€ en millorar les instal·lacions esportives

L’Ajuntament de Vallbona d’Anoia ha rebut una subvenció de 35.000€ per millorar les instal·lacions esportives municipals, centrant-se principalment en la piscina municipal, les pistes de pàdel i la pista de futbol sala. Aquestes actuacions tenen com a objectiu principal garantir la seguretat i l’accessibilitat de les instal·lacions, així com fomentar la pràctica de l’esport al municipi.

En una primera fase, s’han dut a terme diverses actuacions. Aquestes inclouen la substitució de les rajoles malmeses a la zona de dutxes de la piscina, el canvi de portes en els vestuaris afectades per la humitat, i el sanejament dels vestiments i tapetes de les portes dels vestuaris.

Les obres que es realitzaran amb la subvenció inclouen la substitució de 250 m² de paviment a la zona de platja de la piscina per una rajola antilliscant que compleixi la normativa del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). També es renovaran les portes d’accés als vestidors i s’instal·larà un sistema de control d’accés a la piscina amb codi QR per garantir un millor control de l’aforament. A més, es muntarà una porta d’accés de doble sentit, senyalitzant l’entrada i la sortida. El pressupost estimat per aquestes actuacions a la piscina és de 21.183,24€ (sense impostos).

A les pistes de pàdel, s’instal·larà un sistema de control d’accés amb codi QR, permetent la reserva per internet per garantir la disponibilitat de les pistes. El pressupost per aquesta actuació és de 3.040,00€ (sense impostos).

Pel que fa a les pistes de futbol sala, es pintaran les ratlles del camp de joc i s’instal·laran pals i xarxes per evitar que les pilotes surtin disparades cap al parc on hi ha la tirolina. Aquestes millores tenen un cost estimat de 4.043,00€ (sense impostos).

Les actuacions es realitzaran durant l’any 2024, amb una previsió d’inici al març i de finalització al setembre. Les obres a la pista de futbol sala, incloent el pintat de les línies i la instal·lació de pals i xarxes, es duran a terme després de l’estiu per garantir que estiguin a punt per a la nova temporada esportiva.

L’equip de govern explica “aquestes millores són fonamentals per assegurar que les nostres instal·lacions esportives estiguin en condicions òptimes per a tots els usuaris. Volem fomentar la pràctica de l’esport i garantir la seguretat i l’accessibilitat de les nostres instal·lacions.