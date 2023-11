Unes declaracions del regidor Miquel Vives sobre els impostos encenen el republicà Enric Conill

Publicitat

Unes declaracions a l’emissora pública municipal Ràdio Igualada del regidor de Junts per Igualada Miquel Vives, en què afirmava textualment que “s’apugen els impostos i les taxes perquè l’ajuntament no entri en la bancarrota”, han encès el portaveu d’ERC al consistori, Enric Conill.

En una nota adreçada als periodistes, Esquerra explica que “Igualada ja és la ciutat mitjana amb els impostos més cars de Catalunya i la 10a ciutat de l’estat espanyol amb l’IBI més car” i que “ara, de nou, Marc Castells amb el suport del PSC ha tornat a apujar els impostos, la pujada més alta de la història de la ciutat”. I en aquest sentit afirmen que “com pot ser que justifiquin la pujada més gran de la història dels impostos per no entrar en bancarrota quan totes les altres ciutats mitjanes de Catalunya tenen uns impostos molt més baixos i no estan a punt d’entrar en bancarrota?”.

“Després de 12 anys de govern de Marc Castells, ara afirmen que l’ajuntament entraria en bancarrota si no s’apugen encara més els impostos”

El portaveu republicà, Enric Conill, afirma que “el govern municipal reconeix que l’ajuntament entraria en bancarrota i això és reconèixer una gestió pèssima i molt deficient del govern municipal que governa des de fa 12 anys”. Conill es pregunta “per què els igualadins som els que més paguem i alhora les finances municipals d’Igualada són les que estan pitjors, perquè cap altre municipi té els impostos tan alts com els nostres i cap altre municipi necessita apujar els impostos fins al nivell dels d’Igualada per no entrar en bancarrota”.

Enric Conill explica que “des que Marc Castells és alcalde la recaptació només per IBI ha passat dels 15 milions d’euros el 2011 als 21 milions el 2024. Això vol dir que els veïns i veïnes d’Igualada paguem més de 6 milions extres respecte al 2011” així com diu que “des del 2018, el govern de Marc Castells no ha parat d’endeutar l’ajuntament fins arribar a l’any 2022 a un endeutament de 39,6 milions d’euros. O sigui, un augment del deute de 7 milions d’euros”.

Aquestes dades, segons Conill, expliquen aquesta “mala gestió”, i explica que “durant la campanya electoral Marc Castells no va explicar que faria la pujada més gran de la història dels impostos ni tampoc que l’ajuntament estava a punt d’entrar en bancarrota” i es pregunta “que potser no ho sabia fa cinc mesos tot això? Definitivament arribem a la conclusió que ha enganyat els ciutadans de manera conscient i deliberada durant la campanya electoral”.

Finalment Conill assegura que “el govern municipal s’ha gastat centenars de milers d’euros amb propaganda, inauguracions i actes de màrqueting, ha gestionat malament els recursos públics i ara, després de 12 anys, vol que els igualadins rescatin l’ajuntament de la seva mala gestió apujant de nou els impostos”.

Compartir