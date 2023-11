La setmana vinent, torna la Setmana de l’Ocupació amb tallers i conferències

Publicitat

L’Ajuntament i la Unió Empresarial de l’Anoia organitzen una nova edició de la Setmana de l’Ocupació, l’Igualada Prepara’t, un programa dirigit a les persones que cerquen feina o volen fer un canvi o gir en la seva vida professional.

El Prepara’t d’aquest 2023, que celebra la dotzena edició consecutiva, presenta un programa molt extens i complet pensat per a totes aquelles persones que cerquen feina, volen emprendre o reorientar la seva carrera professional.

La nova edició tindrà lloc la setmana vinent, del 14 al 17 de novembre, amb un programa molt complet i extens que no només oferirà activitats formatives i tallers, sinó també, l’activitat relacional “Connecta”, un espai de trobada entre empreses i persones que cerquen feina, amb un nou format molt més obert pensat perquè les persones que cerquen feina puguin contactar directament amb les empreses assistents, i per tant, sense cita prèvia.

L’Igualada Prepara’t 2023 continuarà comptant amb ponents de primera línia i experts en diverses temàtiques, i s’abordaran diverses qüestions relacionades amb l’ocupació, com per exemple, com trobar feina amb més de 45 anys, com acreditar l’experiència professional amb una titulació oficial; com potenciar la marca personal a través d’Instagram, com iniciar un negoci i donar-se d’alta d’autònom; donar a conèixer el model cooperatiu i un taller per aprendre a connectar i comunicar per tenir més oportunitats laborals.

Tallers i conferències

L’edició d’enguany arrencarà el dilluns 14 de novembre amb una taula rodona que comptarà amb la participació d’empreses de diversos sectors de la comarca que ens explicaran les oportunitats que hi ofereixen. Tot seguit, farem un esmorzar networking entre les persones assistents i les empreses participants a la taula rodona. I després, tindrà lloc la sessió “Talent sènior. Com trobar feina amb més de 45 anys” a càrrec de la psicòloga i experta, Cèlia Hil, qui en donarà les claus. A continuació, es realitzarà la sessió “Reorientat i certifica’t” per donar resposta a com acreditar l’experiència professional amb una titulació oficial, a càrrec d’Helena Cirera Pla, tècnica del servei d’informació, orientació i assessorament de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.

El dimecres 15 de novembre, el Prepara’t posarà l’enfocament en l’emprenedoria amb la sessió “Tot el que cal saber sobre el règim especial d’autònoms” amb el gestor administratiu Imma Fernández.

Tot seguit, “Instagram i la teva marca personal: el tàndem perfecte per emprendre amb èxit”, de la mà de Vicky Cazorla, experta en màrqueting digital i xarxes socials; i donarem a conèixer el model cooperatiu amb Sebastià Jódar, tècnic de Coopsetània amb la sessió “Coneix el model empresarial cooperatiu, un model d’èxit”.

Per l’altra part, la jornada del 16 de novembre estarà dedicada a la preparació per al Connecta, que tindrà lloc el dia següent. En aquest sentit, amb “El teu minut de glòria”, Joan Canals, empresari i formador, donarà les pautes per potenciar els nostres recursos corporals i verbals per comunicar amb èxit. L’activitat que tindrà lloc tot seguit és una de les novetats d’aquesta 12a edició del Prepara’t: un scape room. Amb “T’apuntes a un escape room?”, aquest taller permetrà experimentar en primera persona, dinàmiques de selecció grupal per entrenar el treball en equip i fomentar la cohesió de grup.

Divendres 17 de novembre: el Connecta, entrevistes de feina

El divendres 17 de novembre tindrà lloc el Connecta, l’espai de trobada entre empreses i persones que volen incorporar-se al mercat de treball. Enguany, com a novetat, es realitzarà un nou format sense visites concertades amb l’objectiu que sigui una oportunitat de connexió i proximitat entre candidats i empreses. Per tant, les persones interessades podran contactar directament amb les empreses, presentar-se i donar-los-hi el currículum en mà i així tenir una oportunitat de donar-se a conèixer a les empreses i als representants de recursos humans, poder explicar el seu perfil professional, i que també el puguin tenir en compte tant en vacants actuals com futures. Des de l’organització es recomana dur diverses còpies del currículum per poder-lo presentar a les empreses existents a la jornada.

Les sessions i tallers es desenvolupen al matí a la seu de la UEA; i el Connecta, a l’Espai Cívic d’Igualada. Cal inscripció prèvia, indicant l’activitat o sessió a la qual s’hi vol assistir a www.uea.cat per tenir control de l’aforament.

