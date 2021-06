Una fotografia de Pau Corcelles ja presideix el vestíbul de l’Hospital

L’Hospital Universitari d’Igualada acull una proposta artística que ha canviat la fisonomia del vestíbul del centre. Es tracta d’una fotografia de gran format en blanc i negre (2,90 x 5,00 metres) que s’ha instal·lat al celobert del vestíbul.

Aquesta és la tercera de les quatre propostes artístiques que han creat artistes locals de la Catalunya Central en el marc del projecte Art+Salut. Els departaments de Cultura i Salut de la Catalunya Central han unit esforços des de fa quatre mesos per deixar empremta als hospitals del treball i la col·laboració de tothom per combatre la Covid.

Miquel Bardagil i Pep Espelt, que han comptat amb la col·laboració d’ACVic i la TAVCC, han estat els comissaris designats per Cultura que han coordinat el projecte i han seleccionat quatre artistes locals del territori. La gestació del projecte arranca al passat mes de febrer. A Igualada, Pau Corcelles va visitar l’espai amb el comissari del projecte i responsables del centre i del departament de Salut per valorar quina intervenció podia ser la més adient. Per això es va decantar per una proposta fotogràfica que simbolitzés un missatge d’esperança “Una mirada cap al futur” ha explicat el mateix Pau Corcelles a l’acte de presentació que s’ha celebrat aquest dimecres a l’hospital.

En la fotografia, tal com ens descriu el comissari Miquel Bardagil, “es veu gent asseguda en un banc, d’esquena, amb la bicicleta en primer terme. El públic s’identifica amb el punt de vista dels personatges que apareixen a la imatge: una plaça que miren expectants, amb la llum que va apareixent i que es pot interpretar com l’inici d’un nou temps més lluminós. Sembla que els personatges asseguts al banc esperen la imminent entrada d’altres grups de persones. La presència del gos afegeix naturalitat i espontaneïtat a l’escena. La bicicleta espera algú que hi pugi, també com una invitació al públic”.

A l’acte de presentació, hi ha participat el director dels serveis territorials del departament de Cultura a la Catalunya Central, Lluís Cerarols que ha elogiat la feina feta pels comissaris del projecte i pels artistes locals. També ha intervingut la gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central, Teresa Sabater que ha posat l’accent en el treball conjunt per empènyer aquest projecte i que reflecteix també el treball conjunt que es va fer durant la pandèmia. El gerent de l’Hospital Universitari d’Igualada, Ferran Garcia ha volgut agrair la proposta artística que queda ara al centre i s’ha unit al reconeixement dels professionals de la sanitat. I l’alcalde d’Igualada, Marc Castells que ha agraït la tasca de tots els professionals sanitaris i al projecte Art i Salut. Com ell mateix ho ha expressat, la fotografia en blanc i negre li evoca “el negre, el patiment, i el blanc l’esperança”.

Un projecte amb l’ADN Catalunya Central

El projecte Art+Salut ha comptat amb un doble comissariat amb Miquel Bardagil i Pep Espelt que han estat els encarregats d’estudiar els espais i pensar en artistes locals que podessin crear una intervenció a cadascun dels 4 hospitals d’aguts de la Regió Sanitària ajustada a cadascuna de la idiosincràsia. Juntament al Pau Corcelles, hi participen l’Anna Benet per a projectar una proposta per a Manresa, l’Anna Dot que va presentar la seva instal·lació el passat 31 de maig a Vic i el Berni Puig ho va fer el passat 10 de juny a Berga.