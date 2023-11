Pujalt celebra el 3r Memorial Antoni de Solà i 20è aniversari de l’Observatori

Aquest cap de setmana 11 i 12 de novembre tindrà lloc a Pujalt el 3r Memorial Antoni de Solà. Tal i com es va anunciar és un acte anual per recordar-lo i seguir actualitzant els diferents camps en què va treballar i incentivar durant els anys al capdavant del municipi, (energies renovables, turisme, memorial de la Guerra Civil, Observatori, música, cultura, tradició, estalvi energètic, pagesia, recuperació del cultiu del cigronet…) sempre escollint el tema en funció de l’actualitat.

20è aniversari de l’Observatori de Pujalt

L’any passat el tema va ser el canvi climàtic. Enguany, donada l’emergència climàtica i com està afectant l’agricultura, el subministrament d’aliments, d’aigua i la vida de les persones, s’ha pensat que seria interessant parlar dels reptes que es plantegen en la producció d’aliments davant el canvi climàtic i la manca d’aliments que pot comportar. A Pujalt i l’Alta Anoia, una zona d’agricultors i ramaders, aquest tema és especialment important.

Per altra banda, ara es compleix el 20è aniversari de l’Observatori de Pujalt, del qual de Solà en va ser promotor. Des de l’Observatori han volgut unir la seva celebració als actes del 3r Memorial.

L’acte, que tindrà lloc al Cobert de Pujalt (local social), començarà a les 5 de la tarda amb el repàs d’aquests 20 anys de l’Observatori a càrrec de l’Albert Borràs, director de l’observatori; explicació dels canvis a nivell astronòmic per Josep Ma. Llenas, director del parc astronòmic; i canvis a nivell fenològic per Bernat Guix, director de l’observatori meteorològic. Es farà també un repàs de l’evolució de la temperatura i les precipitacions.

L’economista Francesc Reguant i els “Nous reptes en la producció d’aliments davant el canvi climàtic”

Seguidament hi haurà una xerrada de Francesc Reguant, economista, que entre d’altres càrrecs és president de la Comissió d’Economia Agroalimentària del Col·legi d’Economistes de Catalunya i membre del Consell Assessor de l’Associació País Rural. Reguant té un perfil mixt de director de gestió i economista agrari. Està especialment interessat en el sector primari i parlarà dels Nous reptes en la producció d’aliments davant el canvi climàtic.

Després es durà a terme una taula de debat amb la participació de Reguant i veïns del municipi, pagesos en actiu. La taula estarà moderada per Joan Solà, amic de l’Antoni, pagès, alcalde de Riner i President de l’Associació de Micropobles de Catalunya, que també en farà les conclusions.

Moltes activitats i el ‘Tast de la Ruta dels 5 pobles’

L’acte de dissabte acabarà amb l’actuació musical d’amics i coneguts com la Dolça Prat, el Jaume Vizcarra i la Banda RAH, un mos de productes de la nostra terra i un tast de cigronet de l’Alta Anoia.

Durant les xerrades hi haurà un taller de manualitats per als nens, que entres altres coses coneixeran les diferents llavors tot fent un collage o decoracions de Nadal.

Diumenge al matí, dia 12, el Memorial continua amb la part activa, el Tast de la Ruta del 5 pobles de Pujalt en BTT i BTT elèctrica, i qui vulgui a peu. Una passejada pels bonics pobles de pedra del terme de Pujalt i la natura que els envolta.

En aquesta segona edició de la Ruta es farà en sentit contrari. Sortida des de Conill a les 10 del matí de l’Era de Cal Senyoret, en direcció a la Guàrdia Pilosa, seguint pel parc eòlic fins a Vilamajor. Després continuant pel camí que es va estrenar l’any passat i que porta fins a l’Astor, des d’on, seguint les petites fondalades, s’arribarà a Pujalt. I d’aquí l’últim tram fins al punt de sortida a l’Era de Cal senyoret de Conill, on hi haurà un mos per als participants per recuperar forces.

L’activitat és gratuïta, només cal enviar un missatge de confirmació al següent correu ebikefriendscommunity@gmail.com

Antoni de Solà

Antoni de Solà va morir en accident de trànsit l’11 de novembre de 2020. Va ser alcalde de Pujalt durant 36 anys i també president de l’Ateneu Igualadí, del Consell Comarcal de l’Anoia i del Consorci per a la promoció turística de l’Alta Anoia. Va ser l’impulsor de La ruta dels 5 pobles, entre moltes altres coses, tot i que no es va arribar a posar en funcionament. De Solà sempre havia cregut en l’activitat a l’aire lliure com un dels elements més importants per impulsar el turisme de la nostra comarca.

Fa més de 15 anys ja va ser el màxim impulsor de l’Anoia Bike Tour, una ruta per etapes a l’Anoia que passava per aquests bonics pobles i que va comptar amb la presència de Miguel Indurain en la seva presentació.

El Memorial és un acte organitzat per la comissió del Memorial, i és possible gràcies a la col·laboració d’amics, veïns, l’Observatori de Pujalt i l’Ajuntament de Pujalt.