La firma gaditana de bosses de mà Crush, fetes en pell, torna a confiar en el Rec.0

Crush Leather Goods és una empresa d’Ubrique (Cadis) que tenia molts anys d’experiència treballant la pell per a grans marques i va decidir fer-ne una de pròpia, i amb molt d’èxit.

La realització de cadascun dels seus articles és totalment artesanal, des del disseny dels patrons fins a la darrera puntada. Les seves bosses de mà i complements són espectaculars. N’hem parlat amb el CEO de l’empresa, Pepe Montiel.

Explica’m una mica com és la vostra empresa, una mica d’història i de la vostra manera de treballar.

Com a marca, el projecte té dos anys de vida, però els que liderem l’equip tenim anys d’experiència en cuir, en fabricació, però també en disseny, comunicació, màrqueting… Hem complert un somni, que sona estereotípic, però és així. Al taller som un equip de nou persones i engloba disseny, taller i equip creatiu de direcció. La nostra forma de treballar està allunyada del fast fashion, de la moda ràpida, de ràpid consum, on el tema sostenible no es té en compte. Ens agrada treballar la fidelitat del client, que la decisió de compra no sigui gens impulsiva sinó reflexionada, argumentada. Aquesta és una mica la idea. Ens venia molt de gust mostrar tota la creativitat i experiència que cadascun de nosaltres té en el nostre àmbit. Ens posem a la pell d’aquestes dones contemporànies, amb necessitats reals i amb valors actuals que busquen d’alguna manera productes que les facin sentir còmodes i segures al seu dia a dia. Així que creem peces que estan fetes amb molta honestedat, usant materials de la més alta qualitat, de proximitat, per descomptat, i emprant una fabricació del més alt nivell artesanal a un preu assequible. Cal dir que les mateixes mans que fan els articles nostres, les bosses de Crash, són les mans que estan fent articles per a alguna firma de disseny o marques de moda de reconegut prestigi. “Crush” està molt utilitzat per referir-se a un amor platònic, a un enamorament. Que les nostres bosses es converteixin a primera vista, com un crush, en una peça única que enamori i que no deixin ningú indiferent, és el nostre objectiu.

Què destacaries de les bosses Crush? Com les defineixes i què creus que les fa especials?

En la fabricació de les nostres bosses s’hi veu el saber fer i l’atenció al detall que generació rere generació s’ha transmès de pares a fills, de mares a filles. I aquesta manera de treballar és part de l’ADN d’aquí, d’Ubrique, que s’assembla molt a Igualada. Som un poble petit i un referent de la fabricació d’articles de pell. Cada peça requereix un procés molt elaborat i artesanal, encara que en veure les peces no és gens pretensiós, és molt honest, es veu el que és, no es pretén ocultar res, sinó que es posa a primera línia especialment el material, el cuir, la pell. Així que es fa, d’alguna manera, de cada bossa una petita obra d’art. I actualment, quan la moda ràpida i la producció low cost, aquest fast fashion sembla que és una norma. Doncs nosaltres volem fer valer aquests processos artesanals que creiem que no s’han de perdre i considerem que el luxe ha de representar.

Un altre tema important per a nosaltres és tot el tema sostenible, des de molts punts de vista. Cal fer l’ofici i la feina del cuir sostenible i artesanal. Però des del punt de vista mediambiental, això et diria que és capital. És vital que tots fem un esforç per protegir el nostre planeta en tot allò que puguem, i en el nostre cas utilitzem pells certificades per Leatherworking Group, assegurant-ne l’origen, la sostenibilitat. També reparem les bosses que ho necessitin, sense cost i de per vida; no llencem res, sinó que intentem utilitzar el cuir màxim possible, produïm en quantitats limitades per prevenir excessos d’estoc, i donem els materials que ens sobren a l’escola artesanal local. Hem d’estar al costat d’aquests nous aprenents de l’ofici.

Què us sembla el festival Rec.0? Us pot ajudar a créixer i promocionar-vos més?

El coneixíem des de feia temps. És un esdeveniment que enganxa, que crida l’atenció. Des que ens vam embarcar en aquest projecte de marca pròpia, era un lloc on estàvem convençuts que Crush havia de ser, perquè va molt amb la filosofia de la marca. En un barri que va tenir l’esplendor que va tenir i va ser el que va ser. I ara recuperar-lo d’una manera tan activa, tan moderna, tan actual, amb tant de públic, música i tot al voltant de l’art, és fantàstic. Música, pintura, xerrades, és una cosa que va molt amb nosaltres i amb la nostra filosofia. L’any passat ja vam ser-hi i va ser una empenta important de cara a presentar la nostra marca presencialment en un esdeveniment. Aquest any estem a peu de carrer, no ens espanta gens, sinó tot el contrari, és una cosa que busquem, perquè el nostre producte guanya molt en primera persona i crec que serà magnífic.

Si parlem de pell, Igualada i Ubrique s’assemblen molt. Treballar la pell des de fa molts anys ha marcat un caràcter i una tradició a Igualada. A Ubrique passa el mateix?

Crec que són dues realitats, i, accepteu-me l’expressió, són dos miracles magnífics. Moda, cuir, una part especialitzada en la matèria primera, a revaloritzar un residu com és la pell dels animals que es destinen a l’alimentació humana. Cal no oblidar que la pell és un subproducte de la cadena alimentària i el que fa Igualada és realment treure un problema de medi ambient. Crec que això no s’ha dit gaires vegades, però per l’experiència, per les visites, pels estudis i l’aprenentatge… és així. Si no s’assequessin les pells i es posessin en valor, penso que el món tindria un gravíssim problema per veure què fer amb aquest residu de la indústria alimentària. Igualada fa anys que es dedica a transformar això en veritables joies. A Ubrique també fa temps que hem fet el següent pas, transformant aquesta bellesa de material. Crec que aquesta aliança Ubrique-Igualada és natural, és quelcom que cal perseguir, i ara sembla que hi ha el vent a favor. Estem condemnats a entendre’ns. Es parla el mateix idioma des d’un punt de vista del luxe, d’allò que està ben fet, de la dedicació i de l’esforç.