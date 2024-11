Vots, o abstencions, que maten

La tragèdia de València em fa pensar que hi ha vots -o abstencions- que porten la desgràcia al país. A qualsevol país.

El País Valencià està governat per una colla d’ineptes corruptes o corruptes ineptes, que tant se val l’ordre. Al final el resultat és el mateix: desgràcies i morts per als ciutadans, hagin votat el que hagin votat.

Certament que l’enèsima inundació a València ha estat descomunal i, segurament, hauria estat impossible evitar els seus efectes devastadors, però amb una bona gestió s’haurien estalviat desenes de vides humanes. Quan escric aquest article fa vuit dies exactes de la catàstrofe i, pel que veig a la televisió, encara hi ha els carrers intransitables, centenars de cotxes per retirar, i un nombre indeterminat de desapareguts. D’éssers humans vius o morts, que ningú no sap on es troben a hores d’ara.

Diumenge vivíem el que sembla una cruel manipulació de l’opinió pública amb la impúdica “visita reial” a Paiporta, un poble que encara no ha trobat tots els veïns desapareguts, i té confirmades seixanta persones mortes al municipi. En la visita hem vist l’enèsim enfrontament entre els dos partits que governen l’Estat -PSOE- i la “Comunidad Valenciana” -PP- que, en lloc de treballar per als ciutadans perjudicats, intenten carregar el mort al contrari, encara que això representi perllongar el patiment del poble.

I el Borbó fent veure que és valent deixant-se increpar pels veïns que, a l’hora de la veritat, ni són veïns de València, ni tenen cap intenció d’insultar al Rei, sinó que són coneguts militants de l’extrema dreta -més enllà del PP- espanyola que són els màxims defensors de la monarquia i, per tant, adversaris d’una democràcia espanyola que, entre tots, han deixat sota mínims.

No tinc cap mena de dubte que la deficient actuació de l’extonadillero, Carlos Mazón, ha provocat la major part de les víctimes mortals, tant per activa -no donar la veu d’alarma fins que va ser massa tard- com per passiva en nomenar un extorero com a màxim responsable de la seguretat ciutadana. Un individu que no es va incorporar a la feina fins a l’endemà de la tragèdia i que, no ha dimitit encara ni crec que ho faci.

L’extrema dreta -PP i VOX- va aprofitar-se de les injustes acusacions contra Mònica Oltra per delictes del seu exmarit, per guanyar vots i poder elegir Mazón com a president de la Generalitat Valenciana, a canvi de desmantellar l’organisme creat per Ximo Puig per actuar coordinadament davant d’una emergència. Es pot dir allò tan futbolero de: Mazón, contigo empezó todo. Veurem on acaba tot plegat.

Tinc clar que els vots -o les abstencions- dels electors acaben per provocar morts i desastres i, en el cas espanyol, corrupció afegida. Sense les abstencions provocades pel cas Mònica Oltra, atacada quan va ser acusada i no defensada quan va ser absolta, no s’hauria perdut la majoria parlamentària del govern del Botànic i PP i VOX no haurien tingut ocasió de definir l’actual govern valencià.

Ara ja no es pot fer altra cosa que enterrar els morts, reconstruir els pobles malmesos i esperar que en les properes eleccions -municipals, autonòmiques, generals o europees- no acabem de triturar una democràcia que els partits han anat devaluant. Ens volen portar pel camí del feixisme populista més criminal.

Quan encara no hem foragitat de l’Estat el franquisme, que ja ens torna a ensenyar la poteta per sota la porta, com en conte infantil de les set cabretes.