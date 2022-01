Òmnium Anoia celebra la seva assemblea anual havent assolit una xifra rècord de socis

La sala de socis de l’Ateneu Igualadí va acollir el passat 11 de gener l’Assemblea General d’Òmnium Anoia, que se celebra anualment i que va servir per aprovar el pla de treball i el pressupost de l’entitat per al 2022.

Els membres de la Junta Territorial d’Òmnium Anoia van presentar la memòria d’activitats del 2021, un any que s’ha tancat amb una xifra rècord de socis: 3.266 socis a la comarca (vint-i-un més que l’any 2020), fet que consolida Òmnium com l’entitat cultural més important de l’Anoia amb presència de socis als trenta-tres municipis que la integren. Després dels 1.705 socis d’Igualada, els municipis amb més presència d’associats són Piera –amb 233-, Capellades –amb 145-, Masquefa -126-, Vilanova del Camí -106-, Santa Margarida de Montbui -103- i Sant Martí de Tous, amb 101.

El balanç d’activitats de l’any 2021 va girar principalment entorn del 50è aniversari de l’entitat, amb una desena de presentacions de llibres com la del President Quim Torra, exposicions a la Sala l’Empremta i al Museu Comarcal, actes i concentracions antirepressives i pels drets civils i polítics, parades de recollides de signatures per l’Amnistia i de Sant Jordi a diferents municipis, el lliurament dels premis escolars Sambori, l’Homenatge a les persones que lluiten contra la Covid-19 amb la inauguració del mural de Joan Fontcuberta i l’estrena d’una peça musical interpretada per cantaires i músics de la ciutat, i l’entrega dels Premis al Compromís Cultural. Un balanç d’activitats molt bo tenint en compte que durant l’any 2021 han estat vigents diverses restriccions a causa de la pandèmia.

Pel que fa al Pla de Treball per al 2022, l’entitat portarà a terme projectes en l’àmbit de Drets civils i polítics – amb mobilitzacions de suport a les persones represaliades i l’Escola de Formació Guillem Agulló, entre d’altres-, en l’àmbit cultural i lingüístic –com una mostra de cançó en català i un concurs de joves cantautors anoiencs-, i en l’àmbit de la cohesió social amb els projectes Lliures o (Re)voltes. A més, l’entitat vol consolidar la presència als municipis de la comarca, amb més activitats i nuclis actius de voluntariat, així com reforçar l’oferta de marxandatge disponible a la seu d’Òmnium Anoia (al carrer de Santa Maria número 12) oberta de dilluns a divendres de 19h a 20.30h. Finalment, l’entitat també celebrarà durant el 2022 l’acte de cloenda del 50è aniversari i l’entrega dels Premis al Compromís Cultural que arribaran a la seva 18ena edició.

A l’Assemblea es va aprovar també el pressupost per aquest any, amb recursos provinents íntegrament de les quotes dels socis i venda de marxandatge que es destinaran a l’organització d’actes propis i a les col·laboracions amb altres entitats i iniciatives del territori.

La Junta actual d’Òmnium Anoia està presidida per Pere Joan Vinós, amb Ingrid March com a vicepresidenta, Martí Marsal com a tresorer, Mariona Miquel com a secretària, i les vocalies de Carme Plassa, Carme Palmés, Rosa Castelltort, Francesc Bòria, Mònica Sola, Ramon Tort, Jordi Puiggròs i Salvador Oliva. Tots ells treballen per l’entitat de manera totalment desinteressada, així com els diversos voluntaris que hi col·laboren al llarg de l’any.

La cloenda va anar a càrrec de l’activista Maria Majó com a representant de la Junta Nacional d’Òmnium, i el president Pere Joan Vinós va tenir un record especial pel qui va ser cofundador de l’entitat, Antoni Dalmau, traspassat recentment.