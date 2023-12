Miquel Pons i Carles Planell brillants guanyadors de la Challenge Rallycracks

Publicitat

No tots son campionats del món, europeus, estatals, autonòmics i més dins el car, molt car esport del motor. Pel que cada pilot per gaudir de la seva modalitat preferida, escull participar en campionats, copes de promoció per tal d’iniciar o continuar practicant la seva especialitat escollida.

Aquest és el cas del pilot Miquel Pons de Santa Maria de Miralles copilotat per l’igualadí Carles Planell amb Ford Focus que enguany han participat a la Challenge Rallycracks.

Challenge aquesta que ha constat de set ral.lis tots ells de terra. Quatre a l’Aragó i tres a Catalunya. Els aragonesos de Pinseque, Casteleseràs, Albalate i Borja. Els tres catalans han sigut els de Cervera, Tàrrega i Vidreres.

L’equip anoienc ha aconseguit classificar-se en tots ells en els llocs capdavanters, a més de guanyar en dos i tot i una forta sortida de tram en el darrer ral.li de Vidreres, van arribar a final de ral.li i el més important, assolint ser els sensacionals guanyadors de la Challenge Rallycracks. Sens dubte tota una gesta esportiva.

Compartir