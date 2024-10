Més de cent propostes audiovisuals per la 22a edició dels Premis Zoom

Els Premis Zoom arriben a la seva 22a edició havent-se consolidat com els únics guardons catalans que premien continguts televisius i digitals d’abast internacional. Enguany s’ha batut el rècord d’inscripcions, que ja superen el centenar de propostes, amb una especial rellevància en el camp de la ficció. Aquest any la gala de lliurament de premis se celebrarà el dissabte 23 de novembre al Teatre Municipal Ateneu d’Igualada, comptarà amb nombroses cares conegudes i el periodista Llucià Ferrer prendrà el protagonisme com a presentador. Els dos dies anteriors el certamen comptarà amb activitats escolars, com són les Zoom Class i les projeccions KM.0.

Aquest divendres s’ha presentat la nova edició dels premis i, en el transcurs de la roda de premsa, els codirectors del certamen, Anna Cervera i Jordi Comellas, han desvelat els projectes seleccionats. D’entre el centenar de projectes inscrits, el Zoom n’ha seleccionat 54 que optaran als Premis Zoom que atorgarà un jurat format per professionals del sector. Entre els seleccionats hi trobem ‘La Mesías’ i ‘El consultorio de Berto’, de Movistar; ‘Un Nuevo Amanecer’, d’Atresmedia; ‘La Travessa’ i ‘Futbol Modest’, de 3Cat o ‘El gran Xou’, de La Xarxa+. La llista completa de seleccionats es pot trobar a la web de www.premiszoom.org

En total, seran cinc les categories que contempla la convocatòria de Premis Zoom: entreteniment, oberta a concursos, reality shows, talk shows, factual magazines, late shows i programes d’humor; informatius, amb telenotícies, reportatges, debats, entrevistes i especials informatius; programes culturals i divulgatius, com documentals i programes musicals i educatius; esports, que engloba tant programes com retransmissions; i ficció, categoria oberta a TV movies, mini sèries i sèries.

D’altra banda, durant la gala també s’entregaran els Premis Showcase Short Forms, amb el premi del Jurat; el Premi al Millor Format de TV per la Igualtat de Gènere i les millors produccions en català podran optar al Premi D.O. Catalunya. Així mateix, la direcció del Zoom atorgarà el Premi d’Honor, que es donaran a conèixer més endavant i que en passades edicions han rebut persones amb una destacada trajectòria com José Corbacho, Olga Viza, Jordi Évole, Mari Pau Huguet, Antoni Bassas, Joan Pera o Xavier Sardà.

El jurat dels Premis Zoom 2024 està format per destacats professionals del món audiovisual, distribuïts en diverses categories. En la categoria de Ficció, hi trobem Jaume Santacana, Rosa Vergés i Angela Bosch. Pel que fa als formats d’Entreteniment i Esports, el jurat està integrat per Adam Martín, Danae Boronat i Arnau Quiles, mentre que per als continguts Culturals i Informatius decidiran els premiats Eloi Vila, Patricia Romera i David Canto. Finalment, el Premi a la Igualtat comptarà amb l’expertesa de Rosa Montes, Elisa Bogalheiro i Olga Fibla.

Enguany, com a novetat, l’organització ha incorporat un nou jurat jove, format per estudiants d’instituts d’Igualada. Aquest jurat serà responsable de decidir un dels premis de la gala, concretament, el del Showcase de Short Forms, coorganitzat amb el Serielizados Fest. Aquest any, aquest guardó inclou no només pilots, sinó també sèries completes de format curt, donant visibilitat a nous creadors i formats experimentals, i serà el jurat jove qui decidirà el guanyador, que es revelarà durant la gala dels Premis Zoom.

A la presentació d’aquest divendres també s’ha comptat amb la presència d’un convidat estrella: Llucià Ferrer. També s’ha donat a conèixer la nova imatge, que ha estat creada per l’igualadí Pep Valls, de l’estudi Evvo Retail i membre de l’equip del Zoom. En la presentació també hi han intervingut el regidor de Relacions Institucionals de l’Ajuntament d’Igualada, Pere Camps i la presidenta de l’Ateneu Igualadí, Mireia Claret.

Una gala de premis amb Llucià Ferrer com a mestre de cerimònies

La gala de lliurament dels Premis Zoom 2024 es prepara per ser una de les més espectaculars celebrades fins ara. Tindrà lloc el dissabte 23 de novembre al Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada, i estarà conduïda pel periodista Llucià Ferrer, conegut presentador de televisió, que estarà acompanyat de la banda de música “The Serial Medlers”, que amenitzarà la vetllada. A més, com ja és habitual, hi haurà la presència de moltes cares destacades del món audiovisual. Les entrades tindran un cost de 4€ i es podran comprar a partir del 9 de novembre, fent de la gala un esdeveniment accessible per al públic local, que tindrà l’oportunitat de viure en primera persona una nit inoblidable.