Les obres de la C-15 entre Igualada i Vilafranca del Penedès entren en la seva fase més intensa

Qualsevol que hagi passat aquests dies d’estiu per la C-15 entre Igualada i Vilafranca del Penedès haurà notat que les obres de millora avancen a tot ritme. Especialment entre la Torre Baixa i la Granada, és habitual desviar-se a través de ponts o enllaços, i disminuir la velocitat per passar per petits trams provisionals.

Aquesta situació s’intensificarà els propers mesos entre la Torre Baixa i la connexió amb la C-37, a Castellolí, la qual cosa obligarà desviar el trànsit per la C-244, passant per l’interior de la Pobla de Claramunt i el polígon Plans d’Arau. De moment, però, el planejament de les obres ha prioritzat no interrompre en cap moment la circulació principal de la via.

Recordem que aquesta obra, promoguda per la Generalitat, inclou actuacions valorades en 79 milions d’euros, amb la construcció d’un tercer carril entre la Torre Baixa (prop de Capellades) i Vilafranca, la instal·lació d’un separador central i el desdoblament del tram entre l’inici de la C-15, a Castellolí, fins a l’enllaç de la Torre Baixa. Entre Vilafranca i Capellades, un tram de 21,5km, la carretera ha de passar a ser un 2+1, per tant es guanya un carril que en alguns trams és en un sentit i en altres trams, en l’altre. Els dos sentits de la circulació estaran separats per una barrera física, de manera que s’evitarà el risc de patir un xoc frontal o frontolateral. Actualment, hi ha una línia vermella central.

Les obres de la C-15 van arrencar a l’octubre del 2021 i tenen un termini de 24 mesos, de manera que s’han d’acabar d’aquí un any, aproximadament. L’Eix Diagonal està format per les carreteres C-15 i C-37 i uneix Vilanova i la Geltrú amb Manresa, tot connectant el Garraf, l’Alt Penedès, l’Anoia i el Bages. El punt de connexió de la C-15 amb la C-37 és a Castellolí, quan es creua per damunt de l’autovia A-2. Està previst aquí que es faci un “trèbol” de connexió amb l’autovia, quan es duguin a terme les obres de nou tram de l’A entre Igualada i Martorell, encara sense data.

UN 45% MÉS DE TRÀNSIT DES DE 2012

Des que es va inaugurar i va entrar en servei, el desembre del 2011, el volum de trànsit a l’eix Diagonal ha tingut un creixement pràcticament sostingut, prop d’un 45%. Entre Igualada i Vilafranca, hi passen entre 13.500 i 23.000 vehicles diaris, més del doble que els 10.500 vehicles diaris de mitjana que circulen entre Igualada i Manresa.

Recordem que el tram entre la Torre Baixa i Capellades corre el risc d’esdevenir un “embut” perquè les obres, de moment, no es faran. La complexa orografia i el pas del tren per aquell indret al costat de l’Abric Romaní cal fer repensar el projecte inicial. De moment, es quedarà com ara, amb una franja vermella central, i la calçada una mica més ampla.