Les cases de Copons acullen la I Fira Singular de Cultura Artesana

Publicitat

El pròxim dissabte 16 de desembre l’artesania de qualitat es donarà cita en la primera Fira Singular de Cultura Artesana, un esdeveniment que neix per posar en valor l’artesania de qualitat i la ruralitat. Durant tot el dia, artesans de diverses disciplines com la ceràmica, el cuir, el tèxtil, el vidre o la forja estaran instal·lats als baixos de les cases de Copons, on mostraran en viu els seus processos creatius i s’hi podran adquirir les seves peces úniques. A més a més, la Fira oferirà activitats com tallers, xerrades i concerts perquè el públic pugui viure la cultura artesana d’una manera diferent.

La Fira Singular de Cultura Artesana arrencarà a les 10 h del matí, i fins les 20 h el públic podrà passejar pels carrers de Copons i entrar a algunes de les seves cases més emblemàtiques, que els artesans i artesanes hauran convertit en el seu taller per un dia. L’objectiu és aconseguir una immersió total en l’ànima rural de l’Anoia, a través de la vivència autèntica dels oficis artesans. S’hi podran veure les peces de cuir de Nubuckcuir, la vitralleria de Paloma Somacarrera, o la fotografia artesanal de Blu Tròpik, entre d’altres.

També els artesans de Copons obriran les seves cases: és el cas de Clara Rossy, una artista multidisciplinar que actualment desenvolupa la tècnica del gravat-escultòric; de Rojo Tierra, el projecte d’Ana Párraga dedicat a l’estampació botànica; i Emiliano Roca, lutier que, a banda d’ensenyar la tècnica de creació d’instruments, també oferirà un concert.

ACTIVITATS I EXPERIÈNCIES PER A TOTS ELS GUSTOS

La Fira compta amb un programa d’activitats variat per acostar el món de l’artesania a tots els públics. Una de les més destacades serà l’acció col·lectiva que la fotògrafa coponenca Iris Muñoz portarà a terme al llarg de tot el dia en què immortalitzarà el vincle entre els visitants de la fira i els objectes artesanals mitjançant tècniques analògiques per capturar la seva essència.

Al matí, a partir de les 11 h, es podrà explorar la riquesa històrica de Copons a través d’una ruta cultural guiada amb Anoia Patrimoni. A les 11:30 i a les 16:30 h el ceramista Cesc Oliveras, que a banda de mostrar el seu ofici, farà una activitat per donar a conèixer les reaccions del fang quan es treballa i com es genera un estat semblant al meditatiu. I a les 12:30 h el Roca Lutier Trio oferirà un concert molt especial amb instruments construïts artesanalment pel lutier Emiliano Roca.

Els més petits podran gaudir durant tot el dia de l’espai “Jo vull ser artesà”, on experimentaran amb els diferents oficis artesans. Hi haurà un taller del Museu de la Pell d’Igualada on podran crear un petit tipi indi amb cuir, o confeccionar ocells de pell com a símbol de la pau. I també un taller de fusteria amb Cristina González, que ensenyarà a crear penjolls per l’arbre de nadal.

El punt culminant de les activitats serà a les 17 h amb una taula rodona en què cinc projectes enfocats a la transformació rural sostenible a través de la cultura explicaran la seva experiència. Moderada per Josep Sucarrats, director de la revista Arrels, també hi seran Ricard Espelt, cofundador de Centre de cultura i recerca inLoft de Copons; Rosa-Maria Pla del Museu de la Vida Rural de la Fundació Carulla; la creadora del projecte Rojo Tierra, Ana Párraga; i Jordi Barón, conseller de Promoció Territorial del Consell Comarcal de l’Anoia, que explicarà el projecte Anoia en Transició.

La jornada acabarà amb un acte de cloenda molt especial, a les 19:30 h a la plaça Ramon Godó de Copons, on artesans i públic podran participar en una acció de trobada i celebració de l’artesania acompanyats de foc i música. L’objectiu és fer una reflexió sobre el fet artesà i oferir una oportunitat única de descoberta i apreciació de l’artesania de qualitat. En un món on les etiquetes com “artesanal” o “fet a mà” sovint es desvirtuen en marques industrials -i molt especialment en èpoques de consum com el Nadal- la Fira Singular de Cultura Artesana vol generar una alternativa basada en la seva autenticitat. Cada objecte presentat serà cent per cent autèntic, únic, perdurable i en harmonia amb l’entorn.

La Fira Singular de Cultura Artesana és fruit de la col·laboració entre l’Ajuntament de Copons i el projecte Anoia en Transició, nascut des del Consell Comarcal de l’Anoia amb els municipis del Bruc, Copons, La Llacuna i Sant Martí de Tous, amb l’objectiu de connectar i promoure la ruralitat i l’artesania autèntica de l’Anoia. El projecte també compta amb el suport del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic.

Compartir