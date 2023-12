“You say tomato” amb Anna Moliner i Joan Negrié, torna a l’Aurora aquest cap de setmana

Publicitat

Aquest dissabte arriba al Teatre de l’Aurora “You say tomato”, una magnífica comèdia intensa i humana escrita per Joan Yago i dirigida per Joan Maria Segura que ha estat aplaudida per crítica i públic, obtenint el Premi Serra d’Or 2016 al millor text teatral.

En Santi, fill renegat d’una llarga nissaga d’orquestristes de comarques, i la Rosó, nena prodigi televisiva dels primers noranta, porten 10 anys vivint junts. La seva història d’amor va començar juntament amb un trepidant projecte musical que els havia de portar, un dia o altre, al capdamunt de l’escena catalana. Els anys han passat i aquest dia no ha arribat. Avui, en la festa major d’un poble, mentre esperen que les portes s’obrin i el local s’ompli de gent per recuperar part dels diners que han perdut en la seva darrera gira, no tindran més remei que preguntar-se cap a on va el seu projecte musical, cap a on va la seva història d’amor i quina de les dues coses està destruint a l’altra.

Anna Moliner i Joan Negrié són la parella protagonista que interpreta brillantment, a través del diàleg còmic i la música, aquest retrat divertit i alhora descarnat de les vides petites, però ben pròpies, que patim tots. Després de set anys de gira i prop de 200 funcions, torna a l’Aurora aquest petit gran èxit.

Horaris i venda d’entrades

Les funcions de You say tomato tindran lloc el dissabte 16 de desembre a les 20 h i el diumenge 17 de desembre a les 19 h. Després de la funció de dissabte els espectadors podran compartir les seves opinions en una tertúlia que obrirem amb els membres de la companyia. Les entrades tenen un cost general de 18 € (amb els descomptes) i es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció. Més informació a www.teatreaurora.cat.

Programació Gener/Maig 2024

Des de gener i fins a principis de maig el Teatre de l’Aurora ha programat deu propostes d’arts escèniques: Estimadíssims malvats de Teatre Nu, Adéu, Jane! de Clara Moraleda, Un tal Quixot de Marcel Tomàs & Cascai Teatre, Aquell carrer de Produccions de Ferro, Sí Sí Sí d’Eleanor Bischop i Karin McCracken, El collar de la reina amb Marta Pérez i Arnau Puig, Kiss me love de Les Antonietes, L’enterrador de Gerard Vázquez i Pepe Zapata, Pazzo de Fèlix Herzog i Més que un club de David Pintó i Joan Valentí.

Tota la informació sobre les propostes, venda d’entrades i abonaments a:

www.teatreaurora.cat.

Compartir