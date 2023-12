L’Editorial: Anoia industrial

Publicitat

Aquesta setmana, el Fòrum UEA ha volgut posar èmfasi en un sector econòmic que, des de fa 150 anys, té molta importància a l’Anoia: la indústria. Certament, és el veritable motor d’aquest territori, per bé que, com refermen totes les dades, ja no és el que era. Certament, el darrer Informe Econòmic del BBVA, del que en podeu veure un resum també en aquesta edició, corrobora que el sector terciari, el dels Serveis, és qui avui lidera de llarg, l’economia anoienca.

Tot i això, és una evidència que és en la indústria on hi ha els millors llocs de treball i els sous més alts, i, al mateix temps, on el talent té més cabuda. Cal, doncs, posar els cinc sentits en la necessària reindustrialització de l’Anoia, és clar, adaptada als nous temps. Les nombroses crisis que hem viscut, producte de la deslocalització de la producció a altres llocs, la competència global, canvis en la demanda del mercat, avenços tecnològics o canvis en les polítiques econòmiques, han fet molt mal a la nostra indústria, però hi ha motius sobrats per continuar creient en el sector secundari i en les seves virtuts.

La reindustrialització sovint es presenta com una estratègia per impulsar la recuperació econòmica. En enfortir la base industrial, es pot generar ocupació, augmentar la producció i millorar la posició a l’economia. A més, implica sovint un enfocament en sectors industrials d’alta tecnologia i de valor afegit. La inversió en recerca i desenvolupament i l’adopció de tecnologies avançades són inherents a les accions que cal emprendre, i per això és essencial tenir una força laboral capacitada i adaptada a les demandes de la indústria moderna Calen també polítiques que fomentin la inversió en el sector industrial, facilitin la investigació i el desenvolupament, promoguin un entorn empresarial favorable, i oferint incentius fiscals i financers per atraure inversions a la indústria.

Tenim al davant un repte complex que requereix una planificació estratègica a llarg termini i la col·laboració de diversos actors. Que no tot es quedi només en paraules.

Compartir