L’art de la bellesa: Celebrant 30 anys del Centre Sílvia Giralt

El Centre Sílvia Giralt ha arribat a tres dècades de dedicació a la bellesa, la salut i el benestar amb un esdeveniment molt especial que va tenir lloc sota el lema “L’art de la bellesa” al restaurant Sesoliveres amb un còctel-concert que va combinar música, dansa i una sèrie de sorpreses, deixant constància del caràcter únic i innovador d’aquest centre d’estètica.

Amb una organització impecable, els assistents van gaudir d’una vetllada que no només celebrava l’aniversari del centre, sinó també l’essència que ha definit el Centre Sílvia Giralt durant 30 anys com un referent de la bellesa. La sala del Kubb de Sesoliveres es va transformar en un escenari on la música i la dansa es fusionaven en un ambient càlid i elegant, respectant el dress code de la nit: una combinació sofisticada de negre i daurat.

Convidats de rellevància i reflexions sobre la salut i la nutrició

Personalitats del món polític com l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, van fer acte de presència, juntament amb Carlota Carner, regidora de governació, habitatge, igualtat, LGTBIQ+ i universitats, i en Jordi Marcè, regidor de dinamització econòmica, entorn urbà i sostenibilitat. L’assistència d’aquestes personalitats del món polític va reforçar el caràcter emblemàtic de la celebració, demostrant el suport institucional i el reconeixement pel Centre Sílvia Giralt com a referent en l’àmbit de la bellesa i el benestar.

A les 19:00 h, els assistents van ser rebuts amb una benvinguda i música en directe, creant una atmosfera càlida i acollidora. A les 19:15 h, la periodista Marta Sugrañes va entrevistar Sílvia Giralt, qui va compartir la seva experiència i evolució professional durant aquests 30 anys de dedicació.

El moment musical va continuar a les 19:50h amb una actuació de Joan Mestre al violí i Edmon Bosch al violoncel, oferint una peça delicada que va harmonitzar amb l’essència de l’esdeveniment. Seguidament, a les 20:00 h, alguns dels clients més fidels de Sílvia Giralt van compartir els seus testimonis, descrivint les seves experiències personals i l’impacte positiu que el centre ha tingut en les seves vides.

La vetllada va seguir amb una actuació de dansa contemporània a càrrec de l’Escola de Dansa Laia; a les 20:15 h, que va simbolitzar la bellesa i l’elegància que caracteritzen el centre. A les 20:30 h es van fer agraïments i es van dur a terme sortejos de premis, com a reconeixement a la fidelitat dels assistents. Edgar Barrionuevo, nutricionista reconegut, va impartir una xerrada que va oferir als assistents una perspectiva global sobre la importància de la nutrició en la bellesa i la salut, un concepte que el Centre Sílvia Giralt ha promogut al llarg de la seva trajectòria.

Finalment, l’acte va concloure amb una mostra de bellesa liderada per Elisa Mus i un còctel de celebració, tancant amb un brindis per aquests 30 anys d’èxits i per tots els projectes futurs que segurament continuaran captivant els amants de la bellesa i el benestar.

Un brindis pel futur

El Centre Sílvia Giralt celebra no només 30 anys d’èxits, sinó també un compromís renovat amb la bellesa i el benestar. Aquesta vetllada va ser una oportunitat per mirar enrere amb orgull i encarar el futur amb energia renovada i noves idees.

Aquest esdeveniment ens deixa amb la sensació que la bellesa és molt més que una aparença: és un art que el Centre Sílvia Giralt ha sabut cultivar durant 30 anys. Esperem amb ganes les properes dècades d’inspiració, dedicació i compromís d’aquest espai amb la bellesa i el benestar.

“Volem expressar el nostre més sincer agraïment a tots aquells que ens vau acompanyar en l’esdeveniment del 30è aniversari del Centre Sílvia Giralt. Ha estat un moment molt especial per compartir amb tots vosaltres l’essència i la passió que defineixen “L’art de la bellesa”. Per a aquells que no van poder ser-hi presents, el vostre suport continuat també ha estat clau en aquest camí i esperem seguir comptant amb la vostra confiança. Gràcies per fer-nos créixer i ser part d’aquesta gran família.”