La Regió Sanitària Penedès presenta a Montbui el nou projecte de Pediatria a l’Anoia

La plataforma veïnal "Montbui per a una sanitat digna" va ser-hi present a la reunió entre les forces polítiques per resoldre els seus dubtes

Representants de la Regió Sanitària Penedès es van reunir ahir dijous amb el regidor de salut de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui i amb membres de la plataforma “Montbui per a una sanitat digna”, una tronada en què es va compartir informació sobre els serveis de salut de la població i la comarca.

Des de la Regió Sanitària es va explicar que s’està treballant amb l’Institut Català de la Salut (l’entitat que proveeix els serveis d’Atenció Primària a Santa Margarida de Montbui) per agilitzar l’accés de la població al CAP. Això es fa amb eines de gestió de les agendes, de l’atenció telefònica i amb una bona planificació anual de les visites dels pacients crònics.

També es va tractar el tema de l’atenció urgent, amb una valoració positiva de la incorporació dels nous rols professionals (fisioterapeutes, referents de benestar emocional, higienistes dentals i nutricionistes) al CAP de Santa Margarida de Montbui. Així mateix, des de la Regió Sanitària Penedès, es va fer referència a la gran millora de les llistes d’espera de l’Hospital d’Igualada pel que fa a primeres visites, consultes externes i cirurgies.

Atenció pediàtrica

Un dels temes que es va tractar en profunditat durant la reunió va ser l’atenció pediàtrica. Des del Departament de Salut s’està desplegant el nou model d’Atenció Pediàtrica a Catalunya, de caire territorial. Aquest ha estat un model d’èxit que fa anys que funciona en comarques veïnes com l’Alt Penedès i el Garraf.

En el cas de la comarca de l’Anoia, la Regió Sanitària, d’acord amb els proveïdors de salut de la zona, proposa un model que comptarà amb tots els professionals que ofereixen atenció pediàtrica, tant els que ho fan a l’Atenció Primària com els que ho fan a l’hospital. Tots ells treballaran en xarxa, de manera coordinada i fent servir els mateixos protocols i circuits independentment del lloc físic on desenvolupin la seva tasca.

Segons Irene Abad, gerent de la Regió Sanitària Penedès, “el fet de treballar en xarxa i en un equip més gran potencia el coneixement, unifica criteris i fa més atractiu el lloc de feina, perquè permet que els professionals que ho desitgin puguin subespecialitzar-se en una àrea de coneixement més específica”. “De cara a la població, tenir professionals subespecialitzats fa que es guanyi resolució a la comarca i que la qualitat de l’atenció pugui ser l’òptima”, afegeix.

Nou edifici a Igualada

Actualment, l’atenció pediàtrica de la Conca d’Òdena se centralitza a Vilanova del Camí. Aquesta primavera, els professionals que treballen a Vilanova en atenció pediàtrica es traslladaran a un nou edifici adjacent al CAP Anoia d’Igualada. Aquesta nova ubicació facilita molt l’accés al servei de Pediatria dels infants de la Conca. L’equip que treballarà en aquest servei, format per una vintena de professionals, garanteix l’accés al servei de Pediatria de 8 a 20h de dilluns a divendres.

Cal recordar que els equips de Pediatria de l’Anoia ofereixen també programes apropant-se a la comunitat i a les escoles: vacunació, Salut i Escola, el programa Infadimed (sobre la dieta mediterrània), etc. En el cas de Santa Margarida de Montbui, per facilitar l’accés al servei de Pediatria -ara que la ubicació a Vilanova complica l’accés de la població al servei-, hi ha una infermera pediàtrica que es desplaça al CAP per realitzar-hi activitat programada dins del programa del Nen Sa (revisions pediàtriques).

Des de la Regió Sanitària Penedès s’ha fet èmfasi en què les decisions en matèria de planificació es prenen per oferir la màxima qualitat en l’atenció sanitària, amb la voluntat de garantir que la ciutadania disposi d’uns serveis que donin una resposta ràpida i eficaç a les seves necessitats. “Entenem que per garantir un bon servei, cal assegurar un entorn de treball que faciliti la formació continuada dels nostres professionals, per arribar al màxim nivell de resolució dins de la comarca”, conclou Irene Abad.

