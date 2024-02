El servei de pediatria al CAP de Montbui, torna a ser debat al Parlament

Publicitat

Aquest dijous al matí s’ha celebrat al Parlament de Catalunya una comissió de control per avaluar el grau de compliment de la resolució 595/XIV sobre la implantació del servei de Pediatria a Santa Margarida de Montbui.

Hi ha hagut una important representació montbuienca, encapçalada per diferents membres de la plataforma “Montbui per una sanitat digna”. Els han acompanyat l’alcalde Jesús Miguel Juárez i el regidor del PSC Montbui Toni Loaisa.

A instàncies del grup parlamentari En Comú-Podem, la seva diputada Núria Lozano ha presentat aquest punt per avaluar el grau de compliment d’aquesta resolució per part del Govern de Catalunya.

Durant el debat de la qüestió, la majoria de portaveus han criticat l’absència d’un model clar i coherent en la gestió del conjunt de serveis d’Atenció Primària, que afecta lògicament a Pediatria i que genera molts greuges arreu del territori. Únicament els representants d’ERC han considerat que s’havia progressat en el compliment d’aquesta implantació, just quan fa un any de l’aprovació d’aquesta resolució.

La votació final ha estat 4 vots a favor (ERC) que valoren positivament el grau de compliment i tota la resta de grups representats en aquesta Comissió, i, per extensió al Parlament de Catalunya (12 vots), que han votat que no s’havia donat compliment a la resolució per part del Govern català

