La Biblioteca digitalitza els programes de la Festa Major d’Igualada

La Biblioteca Central d’Igualada ha enllestit la digitalització dels programes de la Festa Major d’Igualada que es conserven a la Col·lecció Local, des del 1851 al 1989. Des d’ara gairebé un centenar de programes ja es poden consultar en línia i a text complet al dipòsit digital Trencadís (http://trencadis.diba.cat), la web on es van penjant i actualitzant els fons locals digitalitzats que es conserven a les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. La digitalització d’aquesta col·lecció ha estat possible gràcies a una subvenció de la Diputació.



Aquesta actuació permet apropar a tothom aquest important patrimoni cultural de la ciutat, un petit tresor que permet veure l’evolució de costums i rituals al llar de gairebé un segle i mig de vida igualadina. Així, el primer programa festiu és del 23 d’agost de 1851 i es titula «Programa de las Fiestas que tendran lugar los días 23, 24 y 25 de agosto en la villa de Igualada dedicadas a su patrón el apòstol S.Bartolomé». Aquest inclou curiositats com l’ordre dels balls que s’havien de tocar. En aquesta col·lecció hi ha alguns buits, com els anys de la guerra civil, de 1936 al 1939, en què no es van celebrar les festes o altres anys que la biblioteca no ha pogut trobar i conservar. Alhora, aquests programes contenen cròniques locals, articles històrics d’interès i també permeten fer-se una idea de l’evolució del disseny gràfic a casa nostra. Els programes originals es conserven a la Col·lecció Local de la Biblioteca i igualment es poden consultar “in situ”.

Aquesta col·lecció s’afegeix als altres documents digitalitzats que la Biblioteca posa a l’abast de tothom a través del Trencadís, un repositori que té com objectiu preservar i facilitar l’accés a aquelles col·leccions úniques i valuoses de les biblioteques. Així, des de fa anys ja es poden consultar en línia tots els periòdics de la ciutat fins a l’any 1940, així com les capçaleres de periòdic «Igualada» (1942-1997) i la revista «Vida» (1946-1998).