Jordi Cuadras porta al Parlament la demanda perquè no s’eliminin els trens directes d’Igualada a Barcelona

Jordi Cuadras ha portat la reclamació per mantenir el tren d’Igualada a Barcelona al Parlament. La Proposta de Resolució entrada a la cambra catalana demana a la Generalitat que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) rectifiqui el Pla d’Actuació 2022-2026 i elimini la previsió de suprimir els trens d’Igualada a Barcelona i obligar-los a fer transbordament a Martorell. Cuadras ha entrat aquesta petició acompanyat del diputat del PSC per l’Anoia, Jordi Riba.

Una vegada registrada la petició, Jordi Cuadras ha explicat que “des d’Igualada Som-hi la setmana passada vam destapar que la Generalitat preveu eliminar el tren d’Igualada a Barcelona per fer-ne un fins a Martorell i allà canviar de comboi per seguir fins a Barcelona, el que sumarà temps de viatge a l’actual 1 hora i 29 minuts que triga el trajecte. Vam dir que faríem tots els tràmits al nostre abast per defensar els interessos de les igualadines i igualadins i això és el que fem amb la petició que hem entrat al Parlament”. La Proposta de Resolució serà debatuda al Parlament d’aquí unes setmanes i Igualada Som-hi espera que sigui votada per unanimitat de tots els grups.

Jordi Cuadras lamenta que l’alcalde d’Igualada s’assabentés a través del seu grup que FGC tenia aquesta intenció pels propers 4 anys i li demana que no es deixi enlluernar per l’enèsima promesa de soterrament mentre que per l’altra banda volen eliminar els trens fins a Barcelona: “Demanem a Marc Castells que posi la ciutat per davant del partit i defensi els interessos d’Igualada davant la Generalitat. Cal fer força perquè el Pla d’Actuació de FGC pels proper 4 anys no contempli aquesta actuació. De moment està aprovada i hi surt escrita, volem que això quedi fora del Pla i no entenem com en la seva tramitació l’Ajuntament d’Igualada ha estat callat”.

Cuadras recorda a l’alcalde que “amb declaracions a la premsa no es canvien les coses i que cal aconseguir que FGC tregui el transbordament a Martorell del seu Pla”. Per això l’emplaça a fer força conjuntament perquè la Generalitat rectifiqui i continua oferint un pacte de ciutat per aconseguir-ho: “És un tema que ens interpel·la a totes i tots, més enllà dels partits, és un qüestió de ciutat. Alcem la veu de manera ferma i ens hi oposem en defensa dels usuaris i usuàries i del servei de tren que la nostra ciutat mereix”.

Igualada Som-hi (PSC – Comuns – Igualada Oberta) recorda que “en plena emergència climàtica és incomprensible que la Generalitat, enlloc de millorar el tren perquè sigui una alternativa de mobilitat en transport públic eficient, proposi una mesura com és el transbordament a Martorell que precisament li resta competitivitat. Això voldrà dir perjudicar als usuaris i usuàries i, malauradament, potser perdre’n, quan el que cal és guanyar-ne”.

Un cop registrada la Proposta de Resolució al Parlament i a l’espera de la seva votació, Igualada Som-hi diu que seguirà explorant totes les vies per fer sentir la veu de la ciutat i defensar el tren d’Igualada a Barcelona sense transbordament a Martorell. L’entrada de la Proposta de Resolució al Parlament també ha comptat amb la presència del portaveu a l’oposició a l’Ajuntament de Manresa, els alcaldes d’Esparreguera i Abrera i els diputats socialistes del Bages i el Baix Llobregat.