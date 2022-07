El CAP Igualada Nord, premiat per un treball sobre la figura de la infermera escolar

El CAP Igualada Nord ha rebut el Primer Premi a la Millor Comunicació a les I Jornades Andaluses d’Infermeria i Salut Escolar, per un treball de recerca sobre la figura de la infermera escolar a la comarca de l’Anoia. Es tracta d’una investigació que avalua la necessitat de la infermera escolar, tenint en compte el volum d’activitats i gestions relacionades amb la salut dels infants i joves que es fan a les escoles i instituts, i el grau d’estrès i ansietat que suposa per a la comunitat educativa assumir aquestes tasques.

Per dur a terme aquest treball, l’equip investigador, encapçalat per la infermera igualadina Neus Riera i Minguet, juntament amb l’infermer del CAP Igualada Nord, Miguel Ángel de Luís i les infermeres del Programa Salut i Escola de l’Anoia (de l’ICS Catalunya Central), han analitzat durant un curs escolar les tasques sanitàries que s’han dut a terme a diferents centres educatius de l’Anoia, quantificant-les i detallant-ne l’abordatge que n’ha fet el centre i l’impacte emocional que ha suposat per la comunitat educativa, així com les possibles interferències amb la tasca docent.

Els resultats són clars, la figura de la infermera escolar és necessària tant per promoure la salut i els hàbits de vida saludables des de la infantesa, com per donar una atenció sanitària directe (cures, primers auxilis…), fer una detecció de precoç de malalties, o per facilitar la integració a les aules dels infants amb necessitats educatives específiques. A més, aquesta figura permetria alliberar als membres de la comunitat educativa de tasques sanitàries i assistencials per les que no estan preparats i els crea angoixa.

La integració de la infermera escolar dona als pares i mares més seguretat i tranquil·litat, i als equips d’Atenció Primària la garantia de poder donar cobertura a tots els nens i nenes escolaritzats, a tots els nivells, tant pel que fa al la promoció de la salut, prevenció de riscos i atenció continuada i urgent. La investigadora principal d’aquest estudi, Neus Riera, explica que “assolir un treball de cooperació en xarxa conjunt amb els membres de tota la comunitat educativa per treballar l’educació per la salut des del inici de la escolarització a l’hora que fem atenció immediata als centres escolars donaria tranquil·litat a tots els membres de la comunitat educativa , pares mares i educadors i aconseguiríem l’empoderament en salut de la població la qual cosa , revertiria, sense cap mena de dubte, cap a un estalvi molt important per la sanitat publica del nostre país”.

Aquesta recerca va iniciar-se el curs 2018-2019, amb la participació de totes les escoles d’educació Primària i Secundària de l’Anoia i Santa Coloma de Queralt que van voler formar-ne part. Amb la irrupció de la pandèmia de la Covid-19, l’estudi es va aturar i enguany s’ha reprès amb l’explotació dels resultats, que es van poder presentar en la I Jornada Andalusa d’Infermeria Escolar i Salut Pública el passat 30 de juny a Sevilla. El treball de recerca també ha estat presentat al XV Congrés de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària, a principis de juny, on van participar-hi Neus Riera i la infermera resident Marina Cifuentes.