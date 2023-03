Ja tens la palma per aquest Diumenge de Rams?

La Setmana Santa, com el seu propi nom indica, és un període d’origen religiós que vol celebrar la Passió, Mort i Resurrecció de Crist. Amb el Diumenge de Rams finalitza la Quaresma i es dona pas a la Setmana Santa.

Durant el Diumenge de Rams recordem i revivim l’entrada triomfal de Jesús a Jerusalem muntat en un ase sent aclamat com el Messies per una multitud que l’esperava amb palmes i branques d’olivera i llorer. Els rams o palmes simbolitzen la victòria i el triomf. El fet que entrés en un animal com un ase, podent-ho haver fet seguit d’un exèrcit o amb un carruatge de luxe, és molt significatiu també, donant exemple un cop més d’humilitat i austeritat.

Durant la missa del Diumenge de Rams es llegeix la lectura de la Passió (els Evangelis sinòptics) i és comú que intervinguin en ella 3 lectors, un fent de narrador, un altre que personifica a la resta de personatges, i el sacerdot que interpreta a Jesús.

També es procedeix a la benedicció dels rams que sostenen els fidels i que es cremen posteriorment per a utilitzar les restes l’any següent com a cendres per la celebració del Dimecres de Cendra.

Les palmes per la seva banda, se solen conservar un any, sent el més habitual penjar-les dels balcons de les cases. Fer-ho és tot un símbol i significa que es desitja que Déu sigui el rei de la casa i de tots els membres que habiten en ella.

