Intam: El company ideal per a desenvolupar el negoci internacional

Ubicació: Rambla Sant Isidre, 36 – pis 1,

08700 Igualada

93 744 72 51

info@intam.net

www.intam.net

A Intam (International Trade Management), consultora especialitzada en desenvolupament de comerç internacional ubicada a Igualada, et donaran la resposta sobre si el teu producte és exportable, com vendre més en mercats internacionals, quins països són el teu mercat potencial, o com es fan els negocis a la resta del món.

La seva màxima és: “Posem el món a les teves mans”, és a dir, al de les empreses. Ells treballen amb clients d’empreses nacionals i internacionals, empreses amb activitat exportadora que busquen augmentar la seva xifra de negoci cercant nous mercats, i també, empreses amb poca o gairebé nul·la experiència en el camp de l’exportació que volen entrar en mercats estrangers, establint una base sòlida que els permeti exportar amb garanties.

Experiència amb més de 20 anys en comerç internacional

Samuel Jiménez lidera l’empresa i la seva llarga trajectòria en comerç internacional, més de 20 anys, avalen la qualitat del seu servei. Experiència en exportació, visió de negoci, i una xarxa de contactes de primer nivell que posen al servei dels seus clients per acompanyar-los i fer créixer el seu negoci als mercats internacionals. El seu mètode de treball és efectiu, pragmàtic i professional, i destaquen per ser flexibles a les necessitats del client, dinàmics i amb una relació de proximitat. “Quan iniciem un projecte ens convertim en un més de l’empresa amb l’objectiu de conèixer el detall de producte i el mercat del nostre client per elaborar la millor estratègia internacional”, relata Samuel Jiménez.

Des d’Intam ofereix un servei basat en l’elaboració d’una anàlisi de viabilitat de l’empresa en què, després d’estudiar el producte, el procés productiu, el personal implicat en el projecte, i les tasques dels diferents departaments, s’obtenen una sèrie de variants que indiquen en quin punt està la companyia del client i fins a on pot arribar. “No totes les empreses poden exportar regularment si no tenen uns bons fonaments, una estructura sòlida. El treball ben fet abans de llançar-se a nous mercats, pot evitar problemes en un futur”. Amb aquesta anàlisi feta, Intam té totes les eines necessàries per a crear i marcat una estratègia conjuntament amb l’empresa, i buscar el millor mercat per a vendre el producte. Per sortir a l’exterior i garantir l’estabilitat i continuïtat de les vendes internacionals és important fer una anàlisi previ del mercat, la selecció del canal d’entrada adient, la pro activitat i el seguiment: “No tots els mercats són bons, n’hi ha que són molt especialitzats o madurs, i és important saber quin és el millor, així com conèixer aquells mercats on el producte que fabrica el nostre client pot entrar amb més força”, apunta Samuel Jiménez.

A més d’acompanyar a les empreses des de l’inici fins al final del procés d’exportació, a Intam també ajuden a les empreses a optimitzar la proposta de valor per millorar els seus resultats, posicionament i relació amb els seus propis clients.

Intam està homologada per la Cambra de Comerç de Barcelona, i col·labora en diferents projectes d’internacionalització per tal de millorar la competitivitat de les empreses del territori. Més enllà dels serveis de consultoria, Intam ofereix serveis especialitzats en venda a mercats internacionals, on destaquen els serveis d’export manager part time, agència comercial internacional, estudis de mercat i el programa de llarga durada d’inici a l’exportació. De fet, el 2021 va estrenar noves oficines a la ciutat d’Igualada a causa de l’increment de la demanda de serveis especialitzats en el desenvolupament de negoci internacional per part de les empreses, que arran de la pandèmia van veure com les estratègies de diversificació és clau per assegurar la viabilitat i el creixement dels negocis. Amb la seva nova ubicació, INTAM ha pogut incorporar nou talent per oferir un servei més proper i ampliat a les empreses de la Catalunya Central i el Penedès, convertint en aquest sentit, en el millor company de viatge per a desenvolupar els negocis internacionals de les empreses.