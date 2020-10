Instal·lació de càmeres a la deixalleria i sancions pels abocaments il·legals

L’ajuntament de la Pobla de Claramunt denúncia el mal us de la deixalleria municipal en els últims mesos. En els darrers 15 dies l’ajuntament ha imposat sancions per mal ús de la deixalleria.

La regidora de Medi Ambient, Berta Pons, exposa que les sancions s’han tramitat per fer abocaments a la porta de la deixalleria o per fer un ús inadequat d’aquesta. La regidora ha subratllat que el 50% de les multes corresponen a titulars que resideixen fora del municipi.

D’altra banda, la regidora anuncia que: “en pocs dies la deixalleria municipal disposarà de control de videovigilància per la millora de la gestió per part de l’Ajuntament i que aquesta serà una eina útil per identificar les empreses i particulars que realitzen els abocaments”.

L’alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabras, considera que la situació és insostenible: “el cost que està assumint el municipi per la gestió dels residus abocats indiscriminadament a la porta de la deixalleria ja ha superat els 30.000€ per aquest 2020, a part de l’impacte visual i mediambiental d’aquestes actuacions que afectes als veïns i veïnes de la Pobla”. Davant d’aquests fets l’alcalde avisa que aquests actes incívics seran també denunciats a partir d’ara a Mossos d’Esquadra: “presentarem totes les denúncies que siguin necessàries i hi adjuntarem els costos que ha hagut de suportar el municipi per aconseguir que els responsables ho acabin pagant”.

Des de l’Ajuntament es fa una crida a la responsabilitat personal i a la necessitat de l’esforç de tots per reduir els residus i separar-los degudament per minimitzar la nostra petjada ecològica.