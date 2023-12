Inscripcions obertes per participar en el torneig “Caga Tió”

Publicitat

Igualada viurà el tradicional Torneig de Nadal Caga Tió al Complex Esportiu de Les Comes. Organitzat pel Servei d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada amb la col·laboració del Consell Esportiu de l’Anoia, la 32a edició tindrà a lloc del 27 al 30 de desembre de 2023.

Els equips estaran compostos per un mínim de 4 jugadors/es i un màxim de 6, i poden ser masculins, femenins i mixtes. Les inscripcions al torneig estaran obertes fins el diumenge 10 de desembre i s’han de realitzar a través d’un formulari web disponible al web www.torneigcagatio.cat. On també es pot consultar tota la normativa referent a aquesta trenta-dosena edició del Caga Tió. El preu d’inscripció és de 48,70 € per equip, que inclou la competició a tots els esports.

El torneig iniciarà dimecres 27 de desembre amb handbol per a totes les categories, dijous 28 serà el torn del futbol, el 29 de voleibol per a les categories infantil i cadet i de Joc Tradicional per a les categories prebenjamí, benjamí i aleví; i conclourà amb bàsquet el dissabte 30 de desembre.

L’horari previst per categories, tot i que dependrà de les inscripcions finals, és de 9:00 a 12:30 h per a les categories prebenjamí i benjamí, de 12:30 a 15:30 h per a les categories infantil i cadet, i de 15:30 a 19:00 h per a la categoria aleví.

