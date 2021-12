Incendi a una de les fàbriques del barri del Rec

Nou dotacions de Bombers terrestres s’han desplaçat aquesta tarda vora les 17:18 h al barri del Rec per un incendi a la fàbrica Fontanellas y Martí situada al carrer del Rec. El foc ha estat provocat per una tolva que contenia uns 20 m³ d’encenalls de pell. Els bombers han buidat la tolva i han remullat la instal·lació. No hi ha cap ferit.

Al voltant de les 20 h també s’hi ha produït un petit incendi al barri de les Comes a causa d’una xemeneia d’una casa al carrer Sant Cugat. Els Bombers s’han desplaçat al lloc dels fets i en uns 40 minuts aproximadament ja havien parat l’incendi.